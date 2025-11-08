六堆忠義祠建醮委員會邀明華園地字戲劇團與繡花園戲劇團聯合獻演

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 為慶祝「六堆忠義百年大醮」盛會盛大登場，主辦單位特別邀請國內頂尖傳統戲曲團隊—明華園地字戲劇團與繡花園戲劇團聯手演出，將於114年12月8日至9日在六堆忠義亭天壇前廣場隆重登場，由知名團長董如玲率領全團演出，以華麗舞台、動人唱腔與精湛表演，共同展現信仰傳統文化與戲曲藝術的交融之美。

此次演出以「六堆忠義精神」為主軸，融合戲曲藝術與宗教文化，透過生動的角色塑造與戲劇張力，再現六堆先民的忠義信念與保鄉護土精神。期盼以藝術形式傳遞地方文化底蘊，讓觀眾在欣賞戲劇的同時，也能感受六堆信仰的深厚力量。

廣告 廣告

董如玲團長領軍，再現經典氣勢

明華園地字戲劇團團長董如玲長年致力於推廣傳統戲曲，作品兼具創新與傳承，深受觀眾喜愛。本次她將親自率領兩團演員共同登台，以磅礡場面與精湛唱念作打，呈現一場兼具宗教意涵與藝術價值的文化饗宴。

「六堆忠義百年大醮」是地方信仰的重要慶典，更是六堆地區展現團結與文化傳承的象徵。活動當日除戲劇演出外，現場也將有系列祭典，預計吸引眾多民眾與香客參與，場面盛大、氣勢非凡。

主辦單位誠摯邀請鄉親及戲曲愛好者共襄盛舉，一同見證六堆忠義精神的延續與傳承。

演出日期：114年12月8日（星期一）至12月9日（星期二）

演出地點：六堆忠義亭天壇前廣場