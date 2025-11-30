六堆慶秋收千人食福宴熱鬧開桌十一道客家佳餚驚艷上菜

六堆慶秋收千人食福宴席開百餘桌，吸引逾千人品嚐客家美食。

▲六堆慶秋收千人食福宴席開百餘桌，吸引逾千人品嚐客家美食。

六堆秋收祭「千人食福宴」於二十九日晚間在六堆客家文化園區登場，席開一百三十五桌，以高達七米、精采奪目的花燈藝術秀，結合屏東竹田客庄獅鼓陣，宣告食福宴正式上菜！

今年的食福宴由美濃總鋪師阿海師帶領團隊，精選澎湃十一道特色佳餚，運用六堆在地食材與客家料理技藝進行菜單設計及烹煮，今年一推出即完售，吸引國內及日本的民眾搶購，齊聚六堆園區體驗客庄食福文化。

廣告 廣告

客委會副主委邱星崴表示，六堆秋收祭邁入第十年，今年主題「食福‧拾福」，以傳統的客家文化，在獲選交通部觀光署最佳國旅創新獎及秋收祭獲選觀光雙年曆的六堆園區舉辦，傳遞客家精神，期望民眾食福遊賞的同時，也能帶著滿滿的福氣回家。

今年秋收食福宴包含創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」，以及首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」，也首度推出火雞肉與南瓜熬煮成味道鮮美的創意羹品，結合客家傳統料理技藝與跨域合作，展現客家料理創新魅力。

另外，客發中心也安排了精彩的客家藝文演出，包括美濃的藍雨舞蹈團及由金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸登場，讓現場近一千四百位民眾，在星空下享受美好的客家文化與美食饗宴。