六堆慶秋收 千人食福宴 國際賓客也驚艷，吉田憲司名譽教授蒞臨演講與會來賓合影。

客家委員會副主任委員邱星崴29日晚間前往六堆客家文化園區參加「2025六堆秋收祭」千人食福宴活動，邱副主委表示，「六堆秋收祭系列活動」今年獲選交通部觀光署「2026-2027臺灣觀光雙年曆」全國級活動，相當不簡單!，這也代表著在地客家精神的傳承。

邱副主委提到，今年六堆秋收祭主題是「食福‧拾福」，他代表古主委特別感謝來自各地共下參加六堆秋收祭的民眾，也承蒙美濃總鋪師阿海師帶領團隊，運用在地食材設計推出的佳餚，讓民眾到六堆園區食福遊賞的同時，也能帶著滿滿的福氣回家。

廣告 廣告

六堆慶秋收 千人食福宴 國際賓客也驚艷，「條紋小䰾」異地復育放流活動(左起台南藝術大學邱上嘉校長、客發中心何金樑主任、吉田憲司名譽教授)

2025六堆秋收祭「千人食福宴」在六堆客家文化園區席開135桌，以高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客庄獅鼓陣宣告食福宴正式上菜。精選澎湃的11道特色佳餚，運用六堆在地食材與客家料理技藝進行菜單設計及烹煮，客委會客發中心每年推出超過百桌供民眾認購，今年更是一推出即完售，吸引來自全臺各地及日本的民眾搶購，齊聚六堆園區體驗客庄食福文化。

今年度千人食福宴由邱副主委、客委會客發中心主任何金樑、立法委員鍾佳濱、蘇清泉、屏東縣政府客家事務處處長李明宗、原委會原發中心副主任簡明雄、客家貢獻獎終身貢獻獎得主徐正光、客委會委員劉仕彩、李寬治、宋廷棟、黃啓仁、李秉承、日本國立民族學博物館榮譽教授吉田憲司、日本東京都立大學副教授河合洋尚、國立臺南藝術大學校長邱上嘉、文化部博物館評鑑與認證委員王長華、順益台灣原住民博物館副館長林威城、屏東縣政府交通旅遊處副處長張瑞裕、內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉長林國順、林邊鄉長鄭慶堂、國立臺灣大學人類學博物館館長林開世、臺灣菸酒公賣局屏東觀光酒廠廠長張國棟、客發中心第七屆典藏審議會委員、內埔產業園區廠協會理事長梁新、內埔產業園區服務中心主任楊智皓、中華民國養火雞協會理事長顏高進，以及六堆12鄉區公所與各界代表共同出席。

六堆慶秋收 千人食福宴 國際賓客也驚艷，食福宴啟動儀式。

今年秋收食福宴包含重現2017年第二屆食福宴推出的創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」，將大家熟知的客家美食薑絲炒大腸用春捲皮包裹後油炸；以及首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」，將六堆客家傳統料理蒜苗拌雞絲，經過主廚的手藝將此道菜融入壽司內結合變成一道全新的菜色。這次也首度與中華民國養火雞協會共同合作，推出以營養價值高的火雞肉與南瓜熬煮成味道鮮美的創意羹品，結合客家傳統料理技藝與跨域合作，展現客家料理創新魅力。

千人食福宴活動除了有美味的佳餚外，也安排了精彩的客家藝文演出，包括來自美濃的藍雨舞蹈團、小鳳飛飛-方寧、彤溫岑二重唱，以及由金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸登場，讓現場近1,400位民眾在星空下，享受美好的客家文化與美食饗宴。

客發中心表示，「2025六堆秋收祭」從11月1日起持續推出一系列活動，週週不間斷，接下來在農曆春節還有「2026六堆新年福春節活動」、「農曆二月二伯公生暨盤花競賽」及「第61屆六堆運動會」在佳冬等多樣豐富的活動，歡迎大家共下到六堆地區作客，活動詳細資訊，請至六堆客家文化園區粉絲專頁或客發中心官網查詢。

六堆慶秋收 千人食福宴 國際賓客也驚艷，食福宴民眾享用客家美食。

(資料來源：客家委員會)