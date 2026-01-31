六堆文教基金會董事長交接 羅志明：賡續拓展客家文教

記者鍾和風/高雄報導

六堆文教基金會今1月31日上午10：30分，假屏東市宴會廳舉行第21屆與22屆董事長交接，同時辦理董事、監察人授證典禮，由卸任董事長曾淑玲將信印交給新任董事長羅志明，並由前客委會林昌德委員監交(林昌德也是新任董事長羅志明的老師)。屏東市長周佳琪、縣議員蘇資婷、許馨云也都親臨祝賀，北部客家大老前新竹縣長、立法委員邱鏡淳則來電祝賀，旅高屏東同鄉會包遊覽車前來，世客屏東分會、忠義亭幹部會員3個社團參加，會場來賓有160多人觀禮。

六堆文教基金會今日舉行第21屆與22屆董事長交接，由前客委會林昌德委員監交。（圖／鍾和風）

羅志明接下信印表示:我曾擔任六堆文教基金會第18、19兩任董事長，6年前是我的老師林昌德擔任常務監察人；現在，我回任擔任第22屆六堆文教基金會董事長，仍是我的老師徐統盛擔任常務監察人，在客家文教事務的推動上，我的老師們一直不斷的鞭策我，要我對六堆客家竭盡所能地做出貢獻。我要向我的老師們說，老師，放心我會秉持您們的教誨，將六堆文教基金會經營好。六堆文教基金會董事長交接，向是六堆客家的盛事；而師生共同在基金會付出，並由老師監督學生，已在六堆客庄地區傳為美談。

監交人林昌德委員表示：羅志明自退出政壇後，致力於公益事務，尤其是客家事務著墨甚深，曾任2任六堆文教基金會董事長，世客屏東分會2任理事長、旅高屏東同鄉會理事長兩任，忠義亭委員，出錢出力。六堆鄉親極力敦請他回任六堆文教基金會董事長，可見其受鄉親愛戴的程度，他能回任，也是我六堆客家鄉親的福氣，正所謂深慶得人。

董事長羅志明說明並介紹六堆文化教育基金會源於六堆科舉會，迄今已有206年的歷史，其對六堆地區的文風影響極其深遠，概分三個階段:首先，清朝時期，右堆美濃人黃驤雲參加1819年福建省鄉試中了舉人，卻遭投訴佔去福建省名額，六堆鄉親抱不平，募款資助擬讓黃驤雲打官司，之後黃驤雲考取進士，欲將募款退還，但捐款人不願收回，於是在1829年組成「六堆科舉會」，收租獎學，贊助六堆學子參加科舉考試，進而促使六堆地區文風鼎盛。

其次，在1954年「六堆科舉會」將財產全捐重修忠義祠。1960年忠義祠管理委員認為對先人獎學美名有必要延續，成立「六堆忠義祠稻穀基金會」。而後，於1979年溫興春接任稻穀基金會第七任理事長，以當時存款六十多萬，利息收入不僅不夠頒發獎學金，還要扣利息所得稅，若改以財團法人就不會扣到利息，但法人登記須一百萬元以上，於是發起募款，次年12月募得四百多萬元向屏東縣政府申請許可，並於1981年6月法院辦妥「財團法人六堆文化教育基金會」登記至今。

至今，六堆文化教育基金會每年依然頒發優秀碩士、博士的金牌以及弱勢大專生、高中、職生、國中生獎助學金，並出刊六堆雜誌，發揚客家文化。