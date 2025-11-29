六堆秋收季千人食福宴盛大登場

客委會客發中心在六堆客家文化園區舉辦的六堆秋收季食福宴，二十九日晚間盛大登場，席開一三五桌，場面盛大。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

2025六堆秋收祭「千人食福宴」二十九日晚在六堆客家文化園區席開一三五桌，以高達七米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客庄獅鼓陣宣告食福宴正式上菜！精選澎湃的十一道特色佳餚，讓近一千四百人吃得難以忘懷！

今年度千人食福宴由客委會副主委邱星崴主持，客委會客發中心主任何金樑、立法委員鍾佳濱、蘇清泉等多位貴賓及六堆十二鄉區公所與各界代表共同出席。

客委會副主委邱星崴表示，六堆秋收祭邁入第十年，今年主題「食福‧拾福」，以傳統的客家文化，在六堆園區這個好地方，更獲選交通部觀光署最佳國旅創新獎及秋收祭獲選2026-2027觀光雙年曆，非常的不簡單，是客庄的大家共同努力得到的，這也是客家精神的傳遞，今天代表古秀妃主委感謝參加六堆秋收祭活動的民眾，也感謝美濃總鋪師阿海師帶領團隊設計推出11道佳餚，期望民眾到六堆園區食福遊賞的同時，也能帶著滿滿的福氣回家。

今年秋收食福宴包含重現2017年第二屆食福宴推出的創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」，將大家熟知的客家美食薑絲炒大腸用春捲皮包裹後油炸；以及首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」，將六堆客家傳統料理蒜苗拌雞絲，經過主廚的手藝將此道菜融入壽司內結合變成一道全新的菜色。這次也首度與中華民國養火雞協會共同合作，推出以營養價值高的火雞肉與南瓜熬煮成味道鮮美的創意羹品，結合客家傳統料理技藝與跨域合作，展現客家料理創新魅力。

千人食福宴活動除了有美味的佳餚外，也安排了精彩的客家藝文演出，包括來自美濃的藍雨舞蹈團、小鳳飛飛-方寧、彤溫岑二重唱，以及由金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸登場，讓現場近1,400位民眾在星空下，享受美好的客家文化與美食饗宴。

客委會客發中心主任何金樑表示，食福宴當天下午特別邀請到國立民族學博物館前館長暨名譽教授吉田憲司蒞臨演講，對於在全球化浪潮下，族群文化的保存與再生成為當代的重要議題，吉田教授分享了世界各地博物館與社區合作來推動文化遺產的活化與族群對話的案例，與現場與會者展開熱烈對話。

客發中心表示，「2025六堆秋收祭」從十一月一日起持續推出一系列活動，週週不間斷，接下來在農曆春節還有「2026六堆新年福春節活動」、「農曆二月二伯公生暨盤花競賽」及「第61屆六堆運動會」在佳冬等多樣豐富的活動，歡迎大家共下到六堆地區作客，活動詳細資訊，請至六堆客家文化園區粉絲專頁或客發中心官網查詢。