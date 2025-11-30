六堆秋收祭千人食福宴登場，11道客庄手路菜征服味蕾 日本遊客也搶「食福」「食福」

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 年度最受期待的六堆秋收祭「千人食福宴」今（29）日熱鬧登場，135桌一字排開氣勢驚人，7米高花燈搭配客庄獅鼓震撼開場，現場氣氛沸騰。今年祭出以六堆食材打造的11道手路菜，一推出立即完售，吸引全台美食愛好者與日本遊客湧入六堆園區大啖客庄秋收味。

食福宴匯聚眾多重量級嘉賓，包括客委會副主委邱星崴、客發中心主任何金樑、中央部會代表、地方首長及多名日本學者共同參與，象徵六堆秋收祭十年來已成為串聯文化、觀光與國際交流的重要節慶。

▲六堆慶秋收、千人食福宴，國際賓客也驚艷，食福宴民眾享用客家美食。（圖／客發中心）

邱星崴副主委致詞指出，今年秋收祭以「食福‧拾福」為主題，不僅成功承接客家飲食文化，也讓六堆園區脫穎而出，榮獲「最佳國旅創新獎」，並入選2026-2027觀光雙年曆。他特別感謝美濃阿海師團隊打造食福宴佳餚，讓民眾在品嘗每一道料理的同時，也能把「福氣滿滿」帶回家。

今年秋收食福宴包含重現2017年第二屆食福宴推出的創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」，將大家熟知的客家美食薑絲炒大腸用春捲皮包裹後油炸；以及首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」，將六堆客家傳統料理蒜苗拌雞絲，經過主廚的手藝將此道菜融入壽司內結合變成一道全新的菜色。這次也首度與中華民國養火雞協會共同合作，推出以營養價值高的火雞肉與南瓜熬煮成味道鮮美的創意羹品，結合客家傳統料理技藝與跨域合作，展現客家料理創新魅力。

▲六堆慶秋收、千人食福宴，國際賓客也驚艷，吉田憲司名譽教授蒞臨演講與會來賓合影。（圖／客發中心）

千人食福宴活動除了有美味的佳餚外，也安排了精彩的客家藝文演出，包括來自美濃的藍雨舞蹈團、小鳳飛飛-方寧、彤溫岑二重唱，以及由金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸登場，讓現場近1,400位民眾在星空下，享受美好的客家文化與美食饗宴。

客委會客發中心主任何金樑表示，食福宴當天下午特別邀請到國立民族學博物館前館長暨名譽教授吉田憲司蒞臨演講，對於在全球化浪潮下，族群文化的保存與再生成為當代的重要議題，吉田教授分享了世界各地博物館與社區合作來推動文化遺產的活化與族群對話的案例，與現場與會者展開熱烈對話。在演講結束後，吉田教授也前往六堆園區客庄水圳區，參與萬巒五溝水聚落水圳內之「條紋小䰾」放流活動。條紋小䰾為臺灣珍稀的原生魚類，其野放不僅象徵溪流生態系逐步恢復的成果，也是客庄水圳永續經營的重要生態指標。吉田教授表示，在2024年便曾走訪萬巒五溝水客家聚落，對客發中心、五溝水工作站與當地居民攜手復育水域生態、以共同策展方式保存與展現客庄聚落文化與生態的努力表達肯定。此次重返六堆，不僅延續他對六堆客庄聚落文化的記憶，也透過實際行動表達其支持客發中心深化人與土地之間連結與對話的肯定。

▲六堆慶秋收、千人食福宴，國際賓客也驚艷，「條紋小䰾」異地復育放流活動(左起台南藝術大。（圖／客發中心）

客發中心表示，「2025六堆秋收祭」從11月1日起持續推出一系列活動，週週不間斷，接下來在農曆春節還有「2026六堆新年福春節活動」、「農曆二月二伯公生暨盤花競賽」及「第61屆六堆運動會」在佳冬等多樣豐富的活動，歡迎大家共下到六堆地區作客，活動詳細資訊，請至六堆客家文化園區粉絲專頁或客發中心官網查詢。