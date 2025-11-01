六堆秋收祭熱鬧 開幕

今年六堆秋收祭，由千人搗粢粑打頭陣揭開序幕。（記者陳真攝）

今年六堆客家文化園區秋收祭，昨（一）日由千人搗粢粑（麻糬）打頭陣，揭開接連兩個月活動序幕！客委會副主委邱星崴表示，將糯米粒搗揉成粢粑，象徵了六堆客家團結的精神，邀請民眾走訪六堆，感受南部客庄生活文化與好人情！

今年邁入第十年的六堆秋收祭系列活動，在邱星崴、客委會客發中心主任何金樑、屏東縣府客務處長李明宗、高雄市府客委會主秘宋貴龍及台電公司副總經理陳銘樹等各界人士，共同擊鼓下、宣告登場。

今年活動由鳳天神鼓及千人搗粢粑率先打響第一炮，在眾人用客語齊喊「加油」聲中熱鬧展開，同時結合台電公司「節電來作客闖關活動」，讓活動更生色。

邱星崴表示，在臺灣歷史上，六堆是最早開發及歷史最悠久的客家庄；將一粒粒的糯米粒搗揉成粢粑，象徵六堆的伙房相互連結，到聚落的形成，成就了現在客家歷程，非常能代表六堆客家團結的精神。

邱星崴指出，六堆秋收祭將南臺灣六堆客庄的慶收成、完福、食福的民俗文化，轉化為文化節慶活動，讓更多民眾可以透過活動參與體驗、認識臺灣不同區域客家的文化多樣性。

何金樑說，六堆秋收祭的「千人食福宴」，一推出販售就秒殺，將於十一月二十九日壓軸上菜；另外在十一、十一月更與高屏六堆十二鄉區在地團隊合作，串聯客庄飲食特色，推出「客庄尋味小旅行」，都圍繞以「食福·拾福」主題來作活動設計，讓遊客走入客庄，深度體驗六堆客庄人文風情。