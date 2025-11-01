六堆秋收祭節電來作客 台電打造客庄主題專區

客委會副主委邱星崴（右四）與客家文化發展中心主任何金梁（右二）參觀台電「節電來作客」專區，並與台電長官同仁合影。

台電攜手屏東「六堆秋收祭」打造期間限定「節電來作客」客庄主題專區，昨（一）日於六堆客家文化園區盛大開幕。台電副總經理陳銘樹專程到現場與千名大小朋友們一同體驗客家傳統的搗麻糬文化，並與電寶同台和民眾熱情互動，進行趣味節電問答。

今年邁入第十年的六堆秋收祭，以「食福·拾福」為主題，十一月推出一系列活動，首先登場的「共下打粢粑」，以農村與客庄意象為設計主軸，結合節電宣導與在地文化，打造兼具教育與生活趣味的互動遊戲。

台電指出，現場限時推出結合節電與客家文化的「節電來作客」專區，連續兩天於園區演藝廳前廣場開放體驗。體驗客家粄食、彈珠台與祈福籤筒等互動遊戲，除可兌換客家花布杯墊與節電吉祥物「電寶」精美周邊外，拍照打卡再加碼送每日限量「客家立體風車」。此外，今（二）日下午在園區噴泉廣場還有YOYO家族熱力帶動跳與節電有獎徵答，歡迎民眾相揪厝邊一同體驗節電樂趣、感受客庄風情。

台電也分享節電小秘訣，民眾可先清洗家中冷暖空調濾網、隨季節變化適時調整電熱水器溫度、使用高功率的電暖器記得接上獨立插座、煮熱水可用快煮壺搭配保溫瓶等，節電省荷包，用電也更安全。