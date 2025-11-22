六堆秋收路跑在六堆客家文化園區登場
記者鄭伯勝／屏東報導
為迎接秋收客庄豐收季節與推廣客家文化，「２０２５HAKKA POWER六堆秋收路跑」，二十二日在六堆客家文化園區盛大登場，吸引近二千名熱愛路跑行讀的好友參與。活動融合在地客庄文化與原鄉部落景色，在大地秋收之際將文化與健康運動風潮結合，讓參賽者在奔跑中親近六堆客庄的自然風光與客庄文化。
今年賽事規劃超級馬拉松60K、客庄活力14K與客庄健康6K三大組別，分別從晨光與午後歡樂起跑。選手沿著客庄與原鄉賽道上的綠意盎然田園景致奔馳客家聚落與原鄉風情；其中在最後3公里三組賽事將會共同從單車國道返程，沿途可欣賞茂密的造林林相與公共藝術裝置，亦可避開炙熱豔陽，這是一場讓所有跑者跑的舒適、跑的安全的環境，期許成為南臺灣最具文化特色的路跑賽事之一。
客委會客發中心主任何金樑表示，六堆地區是全台最具規模的客家聚落之一，藉由跑步行讀活動串連土地、生活與文化，希望讓更多民眾看見六堆的美好。「秋收路跑不僅是一次運動，更是一場文化旅行。」
該活動來賓參與踴躍，包含立委鍾佳濱、交通部觀光署大鵬灣國家風景區處長王玟傑、農業部農業科技園區管理中心主任謝勝信、前堆屏東縣長治鄉鄉長吳亮慶、麟洛鄉鄉長鍾慶平、中堆竹田鄉代理鄉長方慧茹等多位貴到場參與。
賽場中更安排社區加油團進行舞蹈表演，讓最熱情的在地好友為全國跑者加油，而此次超馬高手雲集，超馬男子組第一名方柏偉，女子組則是周玲君獲得后冠，
完賽後的選手一起歡聚在六堆同樂餐會，同享客庄美味，並相互交流慢跑所帶來的各項話題，現場此起彼落的歡笑聲，令跑者留下深刻美好回憶，大家相約下次一起六堆客庄跑步趣。
