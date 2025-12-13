六堆論壇聚焦客家文化海外連結 展現外交新可能

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）「2025六堆論壇－六堆客家文化與國際連結」今天屏東登場，論壇聚焦客家文化海外連結，透過國際對話與跨域交流，呈現六堆文化在保存、創新與文化外交上多元可能。

由客家委員會指導、財團法人六堆學文化藝術基金會承辦的「2025六堆論壇－六堆客家文化與國際連結」，今天在竹田生活文創中心登場，以「客家文化海外連結」為核心，透過客家子弟的國際對話與跨域交流，展現六堆文化在保存、創新與外交面多元價值。

客委會主委古秀妃以「六堆文化的發展定位與全球潛力」為題發表主題演講，提出文化外交與國際化願景，並著重於如何把人留在客庄。古秀妃表示，客庄是客家語言、文化與經濟基礎，並非只有退休或務農，也可能從農村經濟中，發展出適合現代生活樣貌與經濟來源，因地區特性有不同應處。

古秀妃指出，以六堆地區中既有產業高樹鄉芋頭種植為例，從生產到銷售有一套循環系統，年輕人若要返鄉接手，需要足以支持產業生存下來的銷售通路與品牌；客委會鼓勵年輕人返鄉，未來將整合各地願意將技術、設備甚至通路等知識交給新手的成熟產業，為青年建立完整支持系統。

六堆學文化藝術基金會執行秘書徐靜如表示，分場論壇集結曾在海外展演或交流的客家團隊作經驗分享，包含染藝師王一帆重新定調檳榔子染、創造新價值；豆油伯參加國際美食展，不僅行銷醬油，也透過包裝設計將六堆文化帶到國際；惠風舞蹈工作室長期創作客家元素舞蹈，並在國際舞台演出；山狗大後生樂團將客家歌曲傳遞給更多年輕人，讓在地社團學習如何訂定發展策略。

活動現場陳列六堆地區品牌案例，展現文化創意，如內埔鄉新北勢聚落「202花室」客家纏花作品、「kamiinn工作室」手工書及「布凡創意設計工坊」竹田車站等雕塑，「右堆杉林道之驛」農產與美濃湖水雉棲地保育出版品，及「TAIWAN DYE」檳榔子染布產品。活動最後安排「竹田頓物驛走讀」，邀請與會來賓走入客庄，親身體驗在地文化場域。

客委會表示，論壇不僅是六堆文化重要盛事，更象徵台灣客家文化外交新起點。透過多元展演與跨國交流，六堆文化將逐步在保存、創新、外交、產業、觀光與青年培育等面向展現獨特價值，並持續累積能量，朝向成為連結亞洲與世界的重要文化橋梁。（編輯：黃世雅）1141213