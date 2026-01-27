六堵代天府冬令救濟助弱勢

基隆六堵代天府舉辦冬令救濟活動，關懷七堵地區弱勢家庭，將以往發放的生活物資改為發放現金新臺幣五百元，並致贈「王爺平安米」。（代天府提供）

記者鄭鈞云、張上耕∕基隆報導

六堵代天府在主委陳長昌及六堵財神子女慈善會理事長薛傳叡帶領下舉辦冬令救濟活動，準備二百六十五份愛心物資關懷七堵地區弱勢家庭。

廟方表示，今年考量實際需求，將以往發放的生活物資改為發放每人現金五百元，並致贈一包「王爺平安米」，希望讓民眾能更彈性運用，減輕年節前的生活負擔，也表達王爺庇佑、平安過年的祝福之意。

去年成立的「六堵財神子女慈善會」今年也首次參與寒冬送暖活動，關懷困苦但拿不到證明申請的邊緣戶。除提供多項日常生活食品，並邀請台北連鎖美髮業者W INFINITY HAIR共襄盛舉；即使年節前特別忙碌，美髮師仍抽空做公益，到場進行義剪服務。

六堵代天府指出，廟方自民國七十年創建以來，秉持五府千歲王爺慈悲濟世精神，長年持續推動公益救濟與關懷活動，期盼能在寒冬中為弱勢族群點亮希望，為社會注入更多溫暖與正向力量。

另外，警界退休的中正里長梁火龍結合中正社區發展協會及正濱派出所，辦理「寒冬送暖」物資發放活動，準備多項民生物資提供里內經濟弱勢家庭基本生活所需。