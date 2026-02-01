六堵里千禧公園將改造

位於七堵市區與百福社區之間的六堵里，因前後皆被基隆河環繞，形成相對獨立的生活圈，長期以來社區公共休憩設施選擇有限，居民若要帶孩子外出遊玩，往往得前往其他地區，對家長與孩童而言相當不便。

六堵里長余良盛向市議員曾怡芳反映，里內僅有的千禧公園雖設有長者體健設施，卻缺乏適合兒童使用的遊具，親子共融空間明顯不足。曾怡芳獲悉後，立即著手協助爭取公園改善計畫，希望讓孩子能在社區周邊安心遊玩，也減輕家長舟車勞頓的負擔。

經多次現地勘查發現，公園內體健設施與草叢間仍有一處平整空間長期閒置，未能妥善利用。曾怡芳遂與基隆市議會議長童子瑋共同請七堵區公所評估，將該空間納入整體規劃，朝向全齡共享、親子友善的休憩空間設計方向推動。

成功爭取整建經費後，曾怡芳議員並與七堵區公所、里長多次辦理會勘，就設施配置、安全距離及實際使用需求反覆討論與調整。考量場地空間有限，且遊具設置須符合相關法規規定，最終定案於遊具區增設「遊戲土丘」及「盪鞦韆」各一座。遊戲土丘結合磨石子溜滑梯、攀岩塊、穿梭構件及梅花樁等多元設施，可滿足不同年齡層孩童的遊戲需求。

六堵里千禧公園整建工程歷經兩次流標，於民國一一四年十一月順利決標，並於同年十二月正式動工，目前工程正依進度推動中，預期完工後，將為六堵社區打造更完善、安全且友善的親子休憩空間。

曾怡芳表示，感謝七堵區公所的積極協助、里長余良盛持續反映地方需求，以及童子瑋議長服務處秘書現場關心與協調，讓工程得以順利推進；她將持續關注施工品質與進度，確保工程如期如質完成，讓六堵的孩子們在自己的社區，就能擁有安全、快樂的遊戲空間。