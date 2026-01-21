六塊厝遠離市區 恐成蚊子站

根據交通部規劃，高鐵南延屏東停的是台鐵六塊厝站，距離市區有一段距離。（本報資料照片）

南北高鐵延伸案近來都引起熱議，專家也都對其效益提出質疑。前交長賀陳旦直言，高鐵優勢為長距離快速，但延伸路線短，難發揮效能，重大計畫不該片段式推動，否則就可惜了高鐵優勢。在地民眾則坦言，路線並未進入屏東市區是一大敗筆，且若高鐵無法每班車都開到屏東，還是得到左營或高雄站搭車，屏東站反淪為蚊子站。

根據交通部規劃，高鐵南延屏東停的是台鐵六塊厝站，距離市區有一段距離，屏東居民就得從六塊厝轉搭台鐵才能到市區，未必能省太多時間，要南下往潮州、枋寮的民眾，不如在高雄搭台鐵。

在地民眾直言，如果高鐵只到六塊厝，那還不如給屏東人「直達高雄、左營的台鐵」，對屏東居民來說，希望能最快到達高鐵左營站，順利搭上高鐵，或是到了高鐵左營站，能最短時間接駁到屏東的台鐵，「明明就能優化台鐵，但就是不做，搞到得花更多錢蓋高鐵」。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，若未來在高鐵六塊厝站下車，欲前往屏東市區、南屏東甚至是恆春，如何和其他交通系統整合，才有辦法發揮高鐵效益，值得評估。

台灣鐵道暨國土規劃學會祕書長黃柏森指出，花這麼多錢蓋高鐵，速度也快不了多少，可能會像台北段沿著台鐵邊邊走，應討論整體計畫的興建目的、想解決的問題，細觀此案財務也有一定疑慮，先前研究自償率為負值，盼環委提民眾好好把關。

黃柏森說，對南延效益持懷疑態度，包括國家鐵路網政策，影響到的高屏區域的都市計畫如何安排，應有許多討論空間，但計畫推動倉促，近年政府關起門來自己規劃，民眾只是被告知，沒有參與的可能。