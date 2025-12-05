六塊腹肌也難擋，他們仍在反覆打減重針
加布里埃拉（Gabriela）試圖減掉在新冠疫情期間增加的體重。但有幾公斤頑固的脂肪始終無法消除。
她說自己嘗試過所有方法：更嚴格的飲食控制；每週六天堅持高強度運動。
但「什麼都沒用」，這位巴西律師體重76公斤，身高1.69米。
後來朋友告訴她一個秘密——他們正在使用減重注射劑，並對效果十分滿意。
於是，儘管她一直是健身愛好者，40歲的加布里埃拉還是決定效仿。
她於2024年2月在里約熱內盧的一家藥房購買了第一批「奧澤匹克」（Ozempic）注射劑——無需處方——並在沒有醫療監督的情況下開始使用。
效果幾乎立刻顯現。
「太不真實了，」加布里埃拉（化名）回憶道，「我去日本料理自助餐廳，吃六塊壽司就覺得像吃了一整排肋排。」
變化十分明顯，但並未持久。當她停止注射後，體重慢慢又回來了。
這時加布里埃拉開始了新的習慣：當她對自己的外貌滿意時就停用；但當鏡中的自己不再符合期待時，便重新開始注射。
她已經這樣循環了一年。
她說：「當我照鏡子喜歡自己時，生活中的一切都變得容易。」
醫生警告，像加布里埃拉這樣沒有醫療需求、間歇性使用減重注射劑且缺乏臨床監督的人，正在拿自己的健康冒險。
在英國，國民醫療保健署（NHS）通常不會開減肥針——這類藥物模仿一種調節食慾的天然荷爾蒙，能讓人更持久感到飽足——除非「身體質量指數」（BMI）高於35或40，視藥物而定。對某些族群及有特定體重相關健康問題的人，門檻則較低。
加布里埃拉開始使用注射劑時的BMI為26.6。她沒有任何體重相關疾病，是一位經常進行高強度運動的肌肉型女性。
美國肥胖醫學協會副會長巴蒂·謝蒂耶（Bharti Shetye）醫生表示：「這類藥物的使用正呈現出越來越多的美容化趨勢。」
他說：「我聽到許多案例，人們只是為了好看而使用它。」
內分泌學教授西蒙娜·范德桑德·李（Simone van de Sande Lee）則明確指出：「這些藥物是用來治療糖尿病或肥胖等疾病的——它們不是美容工具。」
「我覺得自己有點浮腫」
49歲的安德魯（Andrew）體重遠低於英國處方減肥藥的標準。
這位食品公司高層主管習慣在倫敦市中心的頂層公寓舉辦豪華派對，但因為對自己的外貌感到不滿而決定採取行動。
「我覺得自己有點浮腫……我對自己感覺不好，」這位49歲男子說，他同樣要求不要使用真名。
「我從聖誕假期回來後心想，『我要想辦法解決這個問題。』」
當時，安德魯身高1.83米，體重約90公斤，和加布里埃拉一樣，他也有肌肉身材。這使他的BMI指數達到了26.9。
儘管如此，安德魯表示，他仍能透過一家線上藥房取得注射劑，只需完成自我評估。據他所知，沒有人檢查他所填寫的內容是否準確，或該療程是否合適。
2024年初，他開始每週注射「週纖達」（Wegovy），之後改用「滿健樂」（Mounjaro）。
「幾乎立刻，我感覺注射後腦中的食物噪音消失了……我很享受不必再一直想著食物。」
如今，安德魯仍會外出餐廳用餐，但吃得少得多。
「我幾乎不再感到，或者很少再感到，以前那種急迫的飢餓感。」
和加布里埃拉一樣，他會依照社交活動循環使用或停用注射劑。他解釋說，今年夏天去地中海乘船旅行前曾使用，之後停了幾個月，最近在聖誕節前又重新開始。
加布里埃拉有時在派對前會跳過劑量，好讓自己能吃更多。
她說：「如果我知道某天要喝很多酒，我就不打針。我會想，『反正我已經要喝一堆啤酒了——為什麼還要打？』所以我就不打。」
她補充道：「這些日子，我可能用得相當隨便——老實說，我根本不知道。」
肌肉流失的風險
雖然加布里埃拉和安德魯對自己的經驗持正面態度，但健康專家指出，不規律且缺乏監督地使用減重注射劑存在風險。
早期版本的GLP-1藥物在1990年代就已用於治療第二型糖尿病，但直到過去四年，隨著全球醫療監管機構開始批准其用於減重，這類藥物才真正迅速流行。
英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）生理學高級講師西蒙·科克（Simon Cork）表示：「我們根本不知道這些藥物在純粹用於美容目的的人群中會有什麼效果。」
李教授補充說，目前我們對這些藥物的認識主要來自於在醫療監督下持續使用的人，因此任何斷斷續續的使用模式都使得難以評估其長期影響。
世界肥胖聯盟候任主席、內分泌學家布魯諾·哈爾彭（Bruno Halpern）醫生表示，研究顯示這些藥物對肥胖或糖尿病患者「相對安全」。
他補充說：「但如果有數百萬健康人士開始使用——其中一些並無醫療需求——我們可能會更頻繁地看到罕見副作用。」
這些藥物的常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉和便秘。
但更罕見且嚴重的副作用包括急性膽結石病、胰臟炎和嚴重過敏反應。
加布里埃拉表示，她迄今唯一的問題是輕微胃痛，她認為這是因為在使用注射劑期間既不進食又飲酒所造成的。
她坦言：「那時我正經歷一個瘋狂的階段。」
哈爾彭指出，注射減肥的另一個缺點是會導致肌肉和脂肪同時流失，對於體型偏瘦的人來說尤其如此。
他說：「節食減肥的體型偏瘦的人往往肌肉流失比脂肪流失更多。」
他補充道：「如果他們之後再度增重，身體組成會變得更糟。」並指出這種「溜溜球式」的減重與反彈循環「提高了長期體重增加的風險」，尤其是在斷斷續續使用藥物的情況下。
「奧澤匹克」（Ozempic）、「週纖達」（Wegovy）和「滿健樂」（Mounjaro）的患者說明書建議在醫生的指導下，每週按固定時間表注射一次，這表明這些藥物旨在用於規律、持續的治療，而不是偶爾或不定時地使用。
它們應注射於上臂、大腿或腹部，並逐步增加劑量。
情感負擔
減重注射劑也存在心理上的危險。
哈爾彭醫生表示，他遇到一些病人以為只要減重就能獲得愛、快樂與認同，但這些期待往往不切實際。
他說，當人們停止注射、體重回升時，常常會覺得自己是失敗者。
科克醫生解釋，另一個挑戰是我們的身體傾向於抵抗長期減重。
「當你減重時，身體不會只是說『很好，完成了』。飢餓荷爾蒙會增加，新陳代謝會減慢，身體會試圖恢復它認為的自然狀態。」
他指出，一旦病人停止注射這些抑制飢餓信號的藥物，身體就會重新開始努力恢復失去的體重。
他說，這也是為什麼這些藥物是為真正需要的病人長期使用而設計的，並強調肥胖是一種慢性疾病。在英國，NHS的指引目前將減重藥物的使用限制在最多兩年。
沒有打算停止
2025年初，英國藥劑師總會（General Pharmaceutical Council）收緊了線上藥房銷售與開立減重注射劑的規範，以回應日益增長的濫用、安全與供應短缺問題。
巴西今年也因類似原因收緊了相關藥物的處方規定。
儘管存在風險，加布里埃拉和安德魯表示他們沒有停止的打算。
加布里埃拉坦言：「我覺得自己已經上癮了。」而安德魯則將這種藥物視為對外貌的長期承諾。
他認為這是自己正在承擔的一種「相對知情的風險」。
他說：「如果我一輩子都斷斷續續地使用，可能也沒問題。」
