六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機

《圖說》2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏+冒險派對」今日在林口中央廣場熱鬧登場，前排中為經發局長盛筱蓉。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場，活動推出六大主題亮點，包含「觀光工廠市集」、「親子DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「滿額與集點抽獎」及「觀光工廠問答小挑戰」等內容，現場吸引上千組親子家庭共襄盛舉，氣氛熱烈非凡。

經發局長盛筱蓉表示，新北市自98年起積極輔導傳統工廠轉型為兼具教育、觀光與文化價值的觀光工廠與產業文化館，透過整合產業特色與創意體驗，讓製造業開創更多與民眾接軌的互動模式。透過活動不僅讓民眾更認識新北的觀光工廠，也讓企業有機會接觸更多潛在客群，創造行銷與品牌曝光的契機。當民眾走進工廠、體驗文化、買到好產品，就是最好的城市行銷。

《圖說》職涯探索特展吸引學童駐足參觀，完成學習單任務後貼上夢想職業牆，留下成就與夢想的足跡。〈經發局提供〉

她說，六大主題內容豐富多元，包含14家觀光工廠齊聚現場展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有，吸引民眾排隊搶購；DIY手作體驗開放報名即秒殺，小朋友親手創作香包束口袋、文具手環、襪子娃娃等作品，展現滿滿創意；職涯探索特展吸引學童駐足參觀，完成學習單任務後貼上夢想職業牆，留下成就與夢想的足跡；舞台區魔術秀、氣球劇場及音樂互動等表演輪番登場，掀起一波波歡笑與掌聲，充分展現觀光工廠結合教育與娛樂的魅力。

《圖說》活動當天民眾至大會服務台領取活動DM即可參加集點闖關遊戲，只要完成任務集滿3關，或是於市集消費滿500元，即可獲得摸彩券乙張，參加抽獎活動。〈經發局提供〉

此外，活動當天民眾至大會服務台領取活動DM即可參加集點闖關遊戲，只要完成任務集滿3關，或是於市集消費滿500元，即可獲得摸彩券乙張，參加抽獎活動，有機會贏得總價值超過10萬元的豐富好禮。

另外現場也推出「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，民眾完成測驗並出示成績達60分以上，即可領取限量新北幣優惠券100元，可於現場派對市集折抵消費使用，寓教於樂又能享好康。

《圖說》六大主題內容豐富多元，包含14家觀光工廠齊聚現場展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有，吸引民眾排隊搶購。〈經發局提供〉

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰表示，感謝市府長期對產業觀光的支持與推動，透過舉辦多元活動，不僅提升觀光工廠的曝光度，也鼓勵更多市民深入了解在地產業故事。今年「勇闖一夏 冒險派對」結合親子互動與職涯體驗，不僅讓孩子們玩得開心，更啟發他們對未來職業的想像與夢想。