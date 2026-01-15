六大品牌爭搶「北車商場」！ 台鐵：最低投資金達7.65億元

台北車站「商機大」，不少品牌都想搶這塊大餅。（圖／東森新聞）





六大百貨搶攻北車商場，過去 20 年都是由「微風集團」經營，今年七月合約到期。台鐵上午召開記者會，公開「招商」，除了公布合約期限最長來到 23 年，也曝光最低投資金額高達 7.65 億元。據了解，已經有六大百貨品牌評估卡位，希望未來能提升服務，兼顧食衣住行育樂，帶給旅客全新感受。

從 2005 年一直到現在，已經 20 個年頭，大家如果來到台北車站商場逛的話都知道，現在是由微風集團經營，不過就在今年七月，合約就要到期。

微風集團在台北商場經營 20 個年頭，如今合約將要到期，台鐵 15 號也對外公開招商。

台鐵公司處長劉睿紘：「以後台鐵的車站都不只是車站，我們以後都會，食衣住行育樂都會在我們的車站上面。」

打造首都門戶，要帶給旅客煥然一新的台北車站商場一共 4325 坪，合約期間長達 23 年，最低投資金額高達 7.65 億元。

台鐵公司總經理馮輝昇：「我們希望這一次，這個財務、這個營業額，我們可以突破 50 億，這是我們一個目標。」

台北車站「商機大」，畢竟匯集高鐵、台鐵、北捷、機捷、客運，旅客各地來，人潮帶來錢潮，不少品牌都想搶這塊大餅。其中包括 CITYLINK，目前在全台有五大分館，多半都在車站或捷運站；另外像是百貨品牌，包括微風、環球、新光、統一，以及進駐北車 K 區地下街的東森廣場，都想投標競爭。

台鐵新增功能設定，八大面向包括國際觀光友善、AI 運用安全等，其中過去「北車周邊」聚集不少寒士，後續又該如何「管理整頓」。

台鐵公司總經理馮輝昇：「其實台北市政府社會局都有列冊在管理，那目前都是以社會關懷的方式來進行，那我們也會配合市府社會局。」

為了開啟城市印象新篇章，台鐵公告招商，未來台北車站結合周邊商圈，只會更熱鬧、更繁華。

