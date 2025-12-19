六大成功案例解析：Yahoo汽車機車如何以「數據 × 內容」驅動品牌行銷力？

圍繞消費者從需求萌芽、確定購買到最終決策的歷程，Yahoo汽車機車結合數據和內容，成為品牌接觸購車需求族的的重要場域。本文精選六大行銷合作案例，展現Yahoo汽車機車如何協助品牌驅動行銷的影響力。

案例一：Porsche原廠認證中古車→打造品牌專館，放大千萬搜尋能見度

隨著Porsche積極布局中古車市場，Yahoo攜手品牌共同打造專屬的「原廠認證中古車品牌專館」，從數據、內容到曝光全面整合，放大Porsche原廠認證中古車的品牌能見度：

透過API自動串接，抓取Porsche的官方資料，確保中古車庫存和物件更新的即時性。 在Yahoo站內搜尋中古車品牌Porsche的結果中，確保讓原廠認證中古車物件優先出現在第一屏位置。 由編輯團隊量身打造八篇客製化內容，，清楚傳達品牌欲和消費者溝通的核心價值。 於Yahoo汽車機車頻道設置醒目的「Porsche原廠認證中古車」固定入口。

最終，該合作創造出近百萬的頁面瀏覽次數(來源：Yahoo內部數據)，合作期間Porsche原廠認證中古車資料庫總搜尋量更大幅提升，成功傳遞品牌的專業價值，並放大能見度。

案例二：Gogoro→精準鎖定年輕族群，高效推動試乘預約

鎖定暑假首購族的Gogoro，透過Yahoo汽車機車展開從搜尋、內容到導購的全流程佈局：

當網友進入Yahoo汽車機車頻道時，Gogoro即優先出現在搜尋建議中，購車需求者進站即見，列表頁中還可直接導入客戶預約試乘網站。 針對品牌建構專屬關鍵字架構，結合Yahoo獨有產業熱搜字，讓品牌廣告可優先出現在搜尋結果第一屏。 在網友瀏覽相關文章過程中，透過熱字廣告與內容關聯投放，讓包版廣告自然出現。 在相關文章的內文與文末嵌入導購模組，導引受眾至品牌網站預約試乘。

整體操作帶動廣告CTR達0.7%，導購模組CTR更高達0.8%，約為一般Banner廣告CTR的7倍以上，成功反映廣告對年輕購車族群的吸引力。

案例三：Uber→快拍快剪4小時擴散，創造200萬觀看

Uber在大稻埕煙火節進行15分鐘快閃活動，Yahoo團隊以「快拍、快剪、即時內容產出」方式，在4小時內完成客製化影音，並動員五大社群管道同步擴散，Reels在3天內突破200萬觀看，在短時間內操作即時話題，為品牌創造高聲量。

案例四：TOYOTA→直播賣車，打造互動新場域

TOYOTA攜手Yahoo汽車機車嘗試「直播賣車」，打造品牌官網和Yahoo雙平台直播場域，全台展間每晚輪流上線，和消費者即時互動。Yahoo亦邀請KOL宅女小紅和3C Tim哥切入不同族群，二場直播觀看次數將近百萬，合作至今也已累積破百場直播，將直播轉化為穩定的品牌溝通管道。

內容案例五：福斯Tiguan→沉浸式OOH廣告，引爆近百萬互動

福斯主力車款Tiguan今年迎來大改款，品牌希望跳脫傳統新車宣傳框架。Yahoo團隊以真實世界結合新科技技術，選擇話題性極高的台北大巨蛋作為場景，打造Immersive OOH影音（虛擬戶外廣告），內容同步串聯Yahoo旗下五個頻道和社群擴散，結果累積近百萬次社群互動數。

內容案例六：Mercedes-Benz V-Class→客製影音內容，深化家庭族群溝通

Mercedes-Benz V-Class 搭乘暑假旅遊高峰期，結合國旅議題，主打家庭旅遊，Yahoo從受眾愛看的旅遊類型內容切入，結合KOL操作，邀請知名親子部落客「鱷魚叩叩」，打造以親子出遊和露營旅遊為主軸的影音內容，並整合Yahoo頻道和社群進行擴散，成功引起網友共鳴，影音內容觸及近200萬人次，廣編頁面瀏覽次數達成率超過150%。

綜上所述，Yahoo除了擅長為品牌量身打造內容行銷，未來汽機車品牌行銷亦可朝四大方向的廣告佈局，包括：：