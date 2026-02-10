「六大政見」支票遭疑財源 蘇巧慧：有意見就選「做得到」的人

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧面對政見質疑，直言有意見就選給「做得到」的人。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前提出「六大福利政見」，包括長者假牙補助、營養午餐免費等政策，遭國民黨、民眾黨紛紛質疑財源從何而來？對此，蘇巧慧今（10）日受訪強調，所有政見都是比對中央、地方政策，接著考量地方財政後，負責任的提出。

蘇巧慧首先指出，關於提出的福利政見，大家如果有意見的話，其實她覺得這件事情很簡單，就是選「做得到」的人，選「蘇巧慧」。

她接著說，所提出六大福利政見，其實都是比對了中央和地方的政策之後，也在考量地方財政之後，才非常負責任地提出來。這些政見，未來只要是蘇巧慧當選，都會一一來執行，所以我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持。

針對媒體詢問，民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌也同時是在中永和來進行掃街，未來是否會持續地在民進黨新北市帶著小雞，走遍新北29區？蘇巧慧強調，今天已經是第21場的市場拜年活動，很謝謝戴翎育議員參選人和李宇翔辦公室主任，我們都一起來向林口的鄉親打招呼。新年就要到了，希望大家都好好準備、過個好年。

另有關民進黨新北市議員初選登記結束，目前初選狀況？蘇巧慧則指出，黨部之後會跟大家報告，有哪一區是需要進行初選的，哪些區域其實是同額競選，所以應該大家的競爭比較沒有那麼激烈。

蘇巧慧直言，登記完成以後，需要初選的地方，我們也會盡量地讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的候選人。「我想最後新北隊一定會推舉出最強的人選」。

