六大族群引爆2026多頭行情 群聯、華星光等市場聚焦

隨著全球AI熱潮持續升溫，台股在權值龍頭台積電（2330）頻創歷史新高帶動下，展現出強勁多頭韌性。法人預料，台積電15日法說會有望釋出更多利多，進一步推升資金流向AI周邊供應鏈，「AI六大金釵」記憶體、半導體廠務與設備、光通訊、散熱、電源供應及CCL／PCB，可望接棒2026多頭焦點 。

本國法人報告顯示，2026年IT硬體產業核心持續聚焦於AI伺服器，受惠輝達與超微的GPU機種轉換，以及四大雲端服務業者（CSP）積極發展ASIC晶片，預計2026年GB／VR系列AI伺服器出貨量將從2025年的2.3萬~2.5萬櫃大幅增長至5.5萬~6萬櫃。

台新投顧副總經理黃文清、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，六大金釵族群各有題材，記憶體方面，雖近期市場討論報價上漲可能壓抑PC與手機需求，但DDR5與NAND Flash在AI伺服器用量大幅提升，有利群聯、晶豪科、華邦電等。

半導體廠務與設備股受惠產能擴張與技術升級，中砂、家登、漢科、穎崴等將持續受益於半導體龍頭的資本支出擴張；光通訊隨著資料中心對傳輸速度要求提升，800G將於2026年成為主流，帶動華星光、波若威、聯亞等光通訊族群需求。

散熱族群受惠液冷技術在GB300世代後滲透率大增，法人看好奇鋐、雙鴻、健策的長期展望；電源供應股有GPU功耗提升推動電源規格，有利於台達電、光寶科等業者提升產品單價。

銅箔基板（CCL）與PCB部分，伺服器架構更趨複雜，PCB層數由「20+」層提升至「30+」層，台光電、台燿、金像電等營運看旺。

