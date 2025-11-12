六大疾病照護領域表現優異 嘉基入選特色醫院

嘉義基督教醫院於《康健雜誌》最新公布「特色醫院」評選結果中，自全台四百餘家醫療院所中脫穎而出，依據八大常見疾病照護成果及公開數據，在「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」六大疾病照護領域表現優異，獲選為特色醫院，成為中南部地區兼具急重症及長期慢性病照護能力的代表性醫院。

嘉基在人工關節手術領域同樣深耕多年。骨科團隊早於民國一百年成立關節重建次專科，累計完成數千例人工膝與髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家取得此殊榮的醫院。在糖尿病與腎臟病等慢性病照護方面，醫院持續推動跨科整合與病友自我管理教育，並建立衛教、飲食指導、用藥與心理支持的多層照護模式，強調病人自我管理能力的建立，降低併發症發生與疾病惡化風險。而對於肺阻塞患者，則透過肺功能檢測、戒菸衛教、藥物治療及肺復原運動訓練等連續性介入，協助提升日常生活品質，減少反覆住院。並運用科技工具與個人化照護策略，發展更具溫度、精準與永續的健康照護模式。

陳煒院長強調，醫院之所以有「特色」，不是因為科別設備多，而是因為「治療有效、照顧到位、團隊真誠」。