六大福利支票開好開滿？粗估220億 財源從哪來巧慧說不清

江怡臻辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日拋出的六大福利政策，外界高度關注其可行性與財政來源，新北市議員江怡臻指出，經初步估算，相關政策所需經費至少高達220億元，每一項都是龐大的長期支出。

江怡臻指出，蘇巧慧若真認為福利政策如此容易推動，又何必等到現在才開出支票？更令人不解的是，蘇巧慧身為立法委員，卻在立法院反對《財政收支劃分法》修法，反對替新北市增加合理財源，今日卻在地方大談高額福利政策，立場前後矛盾。

江怡臻提到，媒體今日進一步追問財源何來？是否在透支未來？蘇巧慧卻僅以「善用調度資源的能力」回應，未提出任何具體數字、財源結構或配套說明，明顯是實問虛答，非常心虛。

江怡臻強調，財政是數學問題，不是文學問題，更不是口才問題。資源有多少就是多少，若沒有新增財源，所謂調度究竟要怎麼調？是要挖東牆補西牆，還是把財政壓力轉嫁給下一代？

江怡臻批評蘇巧慧，話術無法解決問題，更不該拿來欺騙新北市民，呼籲中央政府和蘇候選人，應落實《財劃法》精神，如期、如數增加新北市統籌分配稅款，同時停止苛扣新北市的一般性與計畫型補助款，這才是地方能夠穩健推動福利政策的關鍵。巧慧若願意真正站在新北市民這一邊，棄暗投明，還來得及！