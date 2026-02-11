六大福利政見佳評如潮！藍營新北人選將揭曉 蘇巧慧暖喊：以誠意爭取支持

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨新北市長提名作業卡關，包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川皆有意爭取，現任市長侯友宜日前喊話，「農曆年前找出最適合人選；而國民黨新北市黨部主委黃志雄則指出，最慢2月15日前就會有結果。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（11）日回應，一直以來就是按照自己的步調打拚，她的面試官就是400萬新北市民，也很高興率先提出的六大福利政見，已經獲得非常多人的肯定。

今早9時30分，蘇巧慧在綠委張宏陸、民進黨新北市議員石一佑、山田摩衣、黃淑君、議員擬參選人李昆穎、陳俊諺與戴瑋姍議員辦公室主任等人的陪同下，前往板橋新埔市場掃街，並於行前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／六大福利政見佳評如潮！藍營新北人選將揭曉 蘇巧慧：以誠意爭取支持

蘇巧慧親切與選民互動。（圖／民視新聞）

記者提問，昨天是民進黨新北市黨部受理議員初選登記的截止日，結果顯示除了新莊、土樹、三鶯之外，汐金萬選區也要進行初選，請教委員怎麼看？

蘇巧慧指出，民進黨在初選有競爭，其實是歷來的傳統，就是為了找出最好、最強的人選繼續服務市民，接下來會照著黨中央公告的日程，進行抽籤、民調，最後找出最強的參選人。

蘇巧慧強調，她的工作就是在參選人出線之後，整理成為一個團隊，會用共同的政見，走遍新北的大街小巷，向市民報告，也爭取市民的肯定和信任。

針對國民黨新北市長人選有望在15日前出爐一事，蘇巧慧則說，從參選以來，她的節奏就是按照一直以來的步調，「我的面試官是新北市的400萬市民，我是向新北市民爭取一個服務的機會，所以會努力展現自己的態度、能力及政見」。

她說，非常高興自己率先提出的六大福利政見，已經得到非常多人的肯定，現在鄉親朋友都會主動來詢問與討論，「希望新北一起更好的心意，就是我們的誠意」；未來她也會按照自己的節奏，和團隊規劃的種種行程，一起前進新北的大街小巷。





