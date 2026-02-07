六大福利政見遭批「大灑幣」 蘇巧慧回應「用政見爭取認同」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日上午到淡水傳統市場掃街。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前公布六大福利政見，被國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴批評是「大灑幣」。蘇巧慧今（7）日回應，不知道他是從哪裡看來的政見，我們認為，大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性，彼此辯論、討論。

另對民眾黨新北市長參選人黃國昌也已公布首波政見，蘇巧慧說，作為候選人，能夠彼此用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。

蘇巧慧表示，大家能夠互相提出這些政見，來爭取市民的認同都是好事。大家可以看得出來，自己的政見是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任的提出。

她強調，希望每位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

