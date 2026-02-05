六大福利政見遭疑「透支未來」 蘇巧慧高EQ回應：我最會解決困難

即時中心／林耿郁報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧，昨（4）天推出六大政見，要照顧老幼市民，但遭競選對手批評為「透支未來」。對此蘇巧慧回應，自己最擅長解決困難，會在符合財政條件的情況下，實踐對選民的承諾。

積極回應！正在爭取新北市長大位的綠委蘇巧慧，昨天推出「六大福利政見」，承諾公立國中小營養午餐免費、長輩裝假牙補助5萬元等政策；不過這樣的政見，遭民眾黨擬參選人、黨主席黃國昌批評是「透支未來」不可行。

對此蘇巧慧回應，在《財劃法》修正時，國民黨跟傅崐萁的版本獨厚台北市、卻犧牲了新北市，讓台北市的人均預算變成新北市兩倍；所以新北市確實需要「持家有道」，因為新北真的是財政比較困難。

「但是大家也知道，我最擅長的就是解決困難」，蘇巧慧強調，自己昨天提出的「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」，未來會善用自己調度資源的能力，「在財政考量之下，我們一一來實現」。

黃國昌最會打綠？蘇巧慧高EQ回應：政治是與城市共同升級

另外也有記者詢問，針對黃國昌認為，他自己是有幾個優點，是大於國民黨擬參選人李四川，其中一點就是「打民進黨」；對此蘇巧慧回應，一直以來自己的選戰，都是靠過去的政績，以及未來要提出的政見，爭取400萬新北市民的認同。

「我們不是來打一場選戰，而是爭取一個和新北市400萬市民，一起讓新北市升級的機會」，蘇巧慧回應，暗指自己不打相互攻擊的負面選戰。

至於自評優點部分，蘇巧慧認為，最重要的還是怎麼樣讓市民認同，才是最重要的事情；因此她會把「長跑當作短跑」持續衝刺，不會等對手起跑才有反應，未來會按照自己的節奏不停地努力、全力爭取為市民服務的機會。

蘇巧慧持續走入基層與民眾互動。（圖／擷取自蘇巧慧臉書）

