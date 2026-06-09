六大緝毒系統強力打擊 查扣各級毒品1744公斤

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記者陳彥陵、吳典叡／臺北報導

為全力遏止毒駕肇事危害，全國六大緝毒系統執行安居緝毒專案，共計查獲毒品犯嫌2225人、查扣各級毒品1744公斤，其中涉依托咪酯類毒品犯嫌547人、製毒場所118處。

警政署刑事警察局配合臺灣高等檢察署今日召開「第14波安居緝毒專案暨重大緝毒案件成果發布」記者會。行政院政務委員林明昕表示，高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，於3月16日至4月4日執行安居緝毒專案。專案期間共搜索963處場所，查獲毒品犯嫌2225人，其中，製造、運輸、販賣毒品1035人，經法院裁定羈押196人；另查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處，有效瓦解毒品供應鏈，降低毒品對社區安全的危害。

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針對社會近期高度關注的依托咪酯類毒品，林明昕說，這次專案特別加強查緝，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類毒品犯嫌547人，占供給面毒品犯嫌53%；並查獲依托咪酯類製毒工廠及分裝場118處，占本次查獲製毒場所總數83%，展現打擊成效。

警政署除配合安居緝毒專案從源頭掃蕩供毒網絡外，也同步強化路面毒駕查緝作為，自114年底起全面運用唾液毒品快篩試劑，並精進取締疑似施用毒品後駕車作業程序，使第一線員警於路檢現場能即時查處、實施人車分離，將毒駕風險阻絕於事故發生前。統計115年1月至5月，警政署共查緝毒駕案件6730件，顯示新式執法工具發揮成效，守護上萬家庭免於毒駕肇事危害。

警政署呼籲，民眾如發現疑似販毒、吸毒、毒品分裝場所或毒駕情形，均可立即撥打110報案專線檢舉，共同打造無毒、安全的生活環境。

「第14波安居緝毒專案暨重大緝毒案件成果發布」記者會今日於刑事局召開，全國六大緝毒系統說明執行專案成果。（記者陳彥陵攝）

在彰化地檢署指揮下，憲兵指揮部團隊辦案，展現打擊成效。（記者陳彥陵攝）

在彰化地檢署指揮下，憲兵團隊協同查獲多項毒品證物，展現打擊成效。（記者陳彥陵攝）

憲兵指揮部於專案成果發布記者會中說明團隊辦案成效。（記者陳彥陵攝）