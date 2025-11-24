六大醫學會發布嚴正聲明 強烈反對強制評鑑、溯及既往

近日衛福部以整頓醫美亂象為由， 揮舞大刀整肅醫療產業。（翻攝自Pexels）

近日衛福部以整頓醫美亂象為由， 揮舞大刀整肅醫療產業。今（24日），六大醫學會共同發布嚴正聲明，強烈反對衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文，表面上訴求保障「民眾醫療安全」，把未受過足夠訓練的PGY（畢業後一般醫學訓練生），要求重修；不符資格者，也不能執行美容醫學手術。立委與民眾似乎也被這主要意見說服，乍看之下理直氣壯、毫無問題。

不過，六大醫學會表示，衛福部真正目的在「夾帶」2個違法違憲法條，即「強制」評鑑和「溯及既往」。六大醫學會指出，醫界一向全力支持「專業，專科」，但不能冠冕堂皇被利用當幌子，等於變相「專制」。

廣告 廣告

六大醫學會舉例，如最近討論的「健保補充保費」，一開始衛福部跟行政院報告，乍看沒問題，賺錢繳稅立意良好，天經地義。為何後來七小時就收回政策？真相揭露，原來是鋪天蓋地徵收，沒有極限，當然民意沸騰。

台灣美容醫學產業全國聯合會蔡豐州理事長說：「民主國家從未以專業之名，強制要求評鑑任何產業，而是以輔導鼓勵獎勵取代罰款，法規也從未溯及既往。這次修法以合法掩護違法，朝全面管制醫療產業做準備。」

蔡豐洲呼籲，醫界應以大局觀團結，為了下一代，勿被己利分化，造成長遠健保和自費擺盪雙殺。據了解，衛福部不僅打算首開歴史惡例「強制」，評鑑更單獨給「醫策會」或特定機構承攬壟斷，成為不受國會監督，權力無限大的巨物。

台灣微整形美容醫學會陳俊光理事長強調：「本會成立20年來，不斷從事醫美教育訓練，對於微整形醫師的認證也有考核標準，建議衛福部要與各醫學會溝通，才能真正改善醫美亂象。」政府誤以爲把不夠專業的少數人趕回醫院，破壞「專科制度」，就可以挽救健保崩壞？

台灣顏面整形重建外科醫學會理事長羅盛典也說：「過去從沒有法規溯及既往，立法委員應該正視法規正義，傾聽人民聲音，勿被蒙蔽。」

六大醫學會表示，此修法若通過，將成為世界笑柄，不僅降低台灣醫療生技國際競爭力，尤其「境外違法醫療轉介」日益猖獗，主管機關非但不處理，卻轉而嚴管自己的醫療環境，本末倒置，導致醫事人員大量出走，後果將是全民承擔。

六大醫學會發布嚴正聲明，強烈反對衛福部強制評鑑、溯及既往。（六大醫學會提供）

更多鏡週刊報導

10億吸金案偵辦4年熄火？ 王鴻薇質疑司法怠惰

知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線

偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了