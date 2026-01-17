六大醫院工會籲「三班護病比」速入法 石崇良回應了

衛福部長石崇良表示，護病比牽涉複雜，是否適合硬性規定數字，必須審慎討論。李政龍攝



六大醫院工會昨發出聯合聲明，強調總統賴清德2023年承諾2年內將護病比入法施行，如今已超過政見兌現期限，推動入法刻不容緩；衛福部長石崇良今（1/17）指出，護病比涉及廣泛，包括疾病複雜度、照護強度等，是否是用單一硬性數字，都還在討論中。

民眾黨團提案修《醫療法》，推進三班護病比入法，草案規定未達標的醫院，主管機關可處以罰鍰，未改善可停業，引發資方反彈。15日立法院黨團協商，朝野和衛福部主張各不相同，無法取得共識。

台大醫院工會、台大癌醫工會、成大醫院工會、台北榮總工會、新光醫院工會、振興醫院工會昨發出聯合聲明，強調資方聲稱立法過於倉促，實際情況是針對全日護病比計算失真的抨擊早在2018年就已湧現，賴總統後於2023年做出政治承諾，宣示2年內將入法施行，後續衛福部邀集各界協商人力標準不下數十場會議，確立將以具強制力之入法作為政策方向，如今早已超過政見兌現期限而一再推遲，推動入法已是刻不容緩。

對於醫院資方團體質疑立法過程配套不足，工會指出，包含自2024年起的護理人力政策整備12項策略，如夜班直接獎勵、護病比達標獎勵、新手導師獎勵等、及自2025年起的健康台灣深耕計畫，中央政府編列數百億餘元的公務預算，或直接或間接支應醫院雇主應負擔的人事成本，覆蓋之廣及力道之大均可謂空前。

另對於醫院資方團體聲稱即刻施行將窒礙難行，工會表示，依據衛福部最新公告數據，在全台400餘間醫療院所中，已有86.7%醫院達標三班護病比標準，較去年同期增長15.5%，各層級醫院均呈快速增長趨勢，顯示積極呼應政策方向醫院占比大宗，針對未達標醫院應另行專案檢討或協助，而非藉此阻撓總體政策方向推行。

石崇良今天出席活動受訪時表示，衛福部持續努力改善護理環境，目前已陸續在各層級醫院導入智慧護理照護、科技協助及彈性人力輔助，希望制度上保有彈性，以因應不同需求。

對於三班護病比入法，石崇良提到，如果採取一個很硬性、一致性的數字，會不會反而成為醫院增加輔助人力或科技的阻力，值得深入討論。畢竟護病比設定要考量疾病複雜度、照護需要強度、照護人力配置及相關輔助措施等。

根據衛福部公告的三班護病比標準，醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。

