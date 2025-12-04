六大馬拉松QA全解析 「跑一休一」防受傷





觀察近一年網友針對「馬拉松新手QA」的討論，「訓練期間可以每天跑步嗎」是最多人詢問的問題。許多新手因過度訓練而受傷，引發資深跑友熱議：

跑一休一： 不少跑友建議「剛開始跑建議跑1天休1天，以不受傷為最大原則」。

訓練菜單： 也有人推薦「跑三休一」，並在一週內包含一次間歇跑（短時間衝刺與緩和慢跑）及長跑。

網友們普遍認同「休息日很重要」，適度休息能幫助肌力恢復、減少膝蓋與腳踝壓力，避免疲勞累積造成運動傷害，是跑得更長遠的基礎。

配速：不只是數字，更是穩定完賽的保證

第二熱門問題「怎麼計算/安排配速」同樣備受討論。配速指的是跑每公里所需的時間，是確保跑者能穩定完賽，並在長期訓練中安全漸進提升實力的重要指標。

實戰經驗： 有網友分享初次全馬經驗，因配速太快被提醒後，將速度調整至計畫區間，最終成功以良好的狀態完賽，甚至在最後幾公里仍有餘力加速。

配速不只是成績上的數字，更關係到跑者能不能穩定完賽，也是絕大多數人在分享跑步經驗時的重要指標。

裝備與賽後：專業跑鞋與營養補充不可省略

在裝備與賽後照護方面，網友也提供了實用建議：

專業跑鞋： 對於「跑馬拉松一定要穿專業跑鞋嗎？」這個問題，多數跑者給出肯定答案。專業跑鞋具備避震與支撐能力，能有效降低關節衝擊，是減少受傷風險的重要裝備。

賽後補充： 完賽後應「先補充碳水化合物和蛋白質（如香蕉、蛋白飲），幫助肌肉修復」，避免立即進食油膩或刺激性食物，以免造成腸胃不適。

抽筋應對： 針對「比賽中腳抽筋怎麼辦？」，醫師指出，抽筋多數時候是神經肌肉控制失衡，建議可以拉伸患處，並即時補充水分與電解質。

新手跑者應抓好訓練節奏、選對裝備，並懂得照顧身體，才能盡情享受跑步帶來的快感。

