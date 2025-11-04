六家大到不能倒銀行出爐 台灣銀是備選第七家

六家「大到不能倒銀行」出爐了，和去年一樣，由中國信託商銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行六家拿下，台灣銀行則排名第七，有機會成為未來「大到不能倒銀行」的名單之一。



金管會4日公告，系統性重要銀行（D-SIBs）名單，金管會銀行局副局長王允中透露，第七家不能倒銀行「潛在名單」是台灣銀行。他還提到，以今年普通股權益比率、第一類資本及資本適足率來看，六家大到不能倒的銀行全數達標。



金融海嘯後，各國關注金融體系健全，尤其是大到不能倒的金融機構，更須加強監管，金管會因此和央行、財政部、中央存保公司一同設立工作小組，對銀行進行D-SIBs篩選架構及強化監理措施。被指定為系統性重要銀行業者，得向金管會申報「經營危機應變措施」，每年辦理並通過2年期壓力測試。

申請接軌過渡措施 壽險業掛零

此外，媒體也關切，金管會上（10）月中公告，壽險業者明年接軌TW-ICS（新一代清償能力制度）過渡措施，是否有業者提出申請？目前申請進度如何？金管會對此表示，目前仍未有業者申請過渡措施。