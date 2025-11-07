六家高中竹韻樓啟用 提供師生更安全、舒適之教育學習環境

▲六家高中「竹韻樓」為地上4層36間教室的教學大樓。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣立六家高級中學今（7日）舉行南棟校舍改建工程「竹韻樓」落成啟用典禮，新竹縣長楊文科、教育部國教署組長葉信村、教育局長楊郡慈、校長江月媚及各民代到場剪綵揭牌，學生社團表演展現青春活力為典禮揭開序幕，共同見證重要時刻，新落成的「竹韻樓」象徵六家高中的新里程碑，提供師生更安全、舒適之教育學習環境。

縣長楊文科說，感謝大家參與，今天又是立冬，是一個好日子。竹韻樓是六家高中未來重要的教學大樓，從原本兩層樓12間，改成四層樓36間教室。六家高中在歷任校長的努力之下，教學師資不斷提升，預計到明年116學年度時，高一新生班級數將達17班。相信學生都非常幸福，希望江校長能夠繼續將六家高中發揚光大，讓六家高中成為新竹縣最引以為傲的高中。

楊文科提到，為應對新竹縣人口增長，未來持續將校地往外擴充，在2、3年前與地主完成協調，花了1億3千多萬購地擴充，感謝這些地主提供土地，讓孩子學習環境及六家高中發展越來越好。

教育局長楊郡慈表示，各級學校擴建和新建，皆在規劃與進行之中，特別是高中量體的提升。本工程造價總計2億7072萬4554元，教育局爭取中央經費，獲補助1億4540萬4000元。特別感謝教育部的支持，讓本案順利完成，同時感謝議員們及社區家長的關心與支持。

國教署組長葉信村說，新竹地區是臺灣重要科技產業基地，人口成長迅速。他感謝縣府和教育部共同出資，而且1年10個月內完成，展現群策群力的精神。期許六家高中在良好硬體基礎上，師長能發展特色課程，結合師德、言教和境教，讓六家高中的發展如虎添翼，期盼與縣府和各界共創美好的未來教育。

「竹韻樓」為地上4層36間教室的教學大樓，外觀融入「稻穗」意象設計，呼應新竹「犁頭山」與學校「竹韻六家」的教育精神。校長江月媚說，預計寒假前完成搬遷，一樓將設置社區多功能圖書館，二樓打造智慧型辦公室，三、四樓是普通教室與專科教室，將設有雙語國際實驗班和生醫科學實驗班。整體為六家高中未來的改制而做準備，目前高中部學生約900多人，預計116年後，學生數將成長到1600人，未來發展將以雙語和科技為主軸。

竹韻樓自112年12月開工，歷時約600天完工，感謝北院建築師事務所及金統營造工程股份有限公司在本工程品質與施工安全的用心與專業，如期順利落成，更獲得新竹縣金竹獎之肯定。典禮之中，校方致贈感謝紀念牌，以表達對設計及施工團隊的誠摯謝意。

縣長楊文科表示，新竹縣長年來持續推動校園建設與教育環境優化，六家高中竹韻樓的落成啟用，展現了縣府對教育發展的重視與承諾，也象徵本縣教育設施邁向現代化、永續化的新階段。