六家高中竹韻樓啟用 縣長楊文科盼打造竹縣引以為傲的高中

六家高中未來將以雙語和科技為主軸，縣長楊文科盼打造為竹縣引以為傲的高中。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣立六家高級中學七日舉行南棟校舍改建工程「竹韻樓」落成啟用典禮，新竹縣長楊文科、教育部國教署組長葉信村、校長江月媚及各民代到場剪綵揭牌，學生社團表演展現青春活力為典禮揭開序幕，共同見證重要時刻，新落成的「竹韻樓」象徵六家高中的新里程碑，提供師生更安全、舒適之教育學習環境。

楊文科表示，新竹縣長年來持續推動校園建設與教育環境優化，六家高中竹韻樓的落成啟用，展現了縣府對教育發展的重視與承諾，也象徵本縣教育設施邁向現代化、永續化的新階段。

楊文科指出，為應對新竹縣人口增長，未來持續將校地往外擴充，在二、三年前與地主完成協調，花了一億三千多萬購地擴充，讓孩子學習環境及六家高中發展越來越好。

國教署組長葉信村說，新竹地區是臺灣重要科技產業基地，期許六家高中在良好硬體基礎上，師長能發展特色課程，結合師德、言教和境教，讓六家高中的發展如虎添翼，期盼與縣府和各界共創美好的未來教育。

六家高中未來將設有雙語國際實驗班和生醫科學實驗班，目前高中部學生約九百多人，預計一一六年後，學生數將成長到一千六百人，未來發展將以雙語和科技為主軸。