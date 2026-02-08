六家高中西棟及活動中心動土重建 竹縣投入逾6億元提升高中量能

▲新竹縣長楊文科、教育局長蔡淑貞與民意代表共同持鏟動土，宣告六家高中重建工程正式啟動。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣政府斥資6億936萬元，啟動六家高中西棟校舍及學生活動中心拆除重建工程，6日上午舉行開工動土典禮。活動在祥獅獻瑞表演中揭開序幕，縣長楊文科率領各界貴賓焚香祝禱，祈求工程順利圓滿。

楊文科表示，六家高中擴校增班為縣府因應116學年度高中就學需求，所推動「高中五大方案」的重要一環。校內南棟「竹韻樓」已於114年11月完工啟用，期盼本次工程能如期如質完成，進一步改善教學環境，提供學子更優質的學習空間。

▲新竹縣長、教育局長及民意代表焚香祝禱，祈求六家高中工程順利平安圓滿完工。

楊文科也肯定六家高中近年辦學成果亮眼，包括「雙語國際實驗班」、新設「生醫科學實驗班」及「體育班」表現優異，國內外升學成績穩定提升，錄取國立大學比例超過五成。其中成立僅第二年的體育班，在今年全縣運動會及中小學運動會田徑項目中，勇奪高男、高女組總錦標第一名與績優學校殊榮，展現卓越辦學實力。

教育局長蔡淑貞指出，因應新竹縣人口成長及就近入學需求，縣府積極推動「高中五大方案」，內容包括六家高中與湖口高中擴校增班、設立縣立竹北實驗高中、文興國中改制為文興高中，以及竹東地區自強國中轉型為技術型高中。預計116學年度可增加33班、提供1,174個就學名額。六家高中國中部將於115學年度停止招生，117學年度轉型為純高中，招生規模可望達51班、約2,000名學生。

▲新竹縣長、教育局長與民意代表及學生們於動土典禮後合影，見證六家高中重建工程正式啟動。

六家高中校長江月媚表示，二期工程中，西棟校舍規劃為地上四層、設置16間普通教室，預計116年6月完工；學生活動中心為地下1層、地上3層建築，可容納約1,600人，預計117年1月完工。兩棟建築皆採現代化綠建築設計，完工後將全面提升校園安全與學習品質，為課程教學與社團發展注入新動能。（圖：記者李宏燁攝）