六寶派出所新建啟用 守護中科、台中國際機場週邊治安

大雅分局六寶派出所辦公廳舍舉行新建工程落成，台中市長盧秀燕(左4)參加啟用典禮。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅分局六寶派出所辦公廳舍今日舉行新建工程落成典禮，台中市長盧秀燕主持剪綵儀式，她致詞指出，六寶派出所所在區域鄰近中部科學園區、台中國際機場與沙鹿交流道等交通要衝、產業蓬勃發展，因此，新派出所的設立與廳舍的建置，不只是地方期待，更是維護治安與提升服務品質的必要一步。

大雅區隨著企業進駐、人口成長，治安與交通案件逐年大幅增加，已加重大雅地區警察勤務負荷。大雅分局長劉明興表示，六寶派出所原本是由大雅派出所劃分而來，過去大雅派出所需負責六寶里等8個里，轄區人口超過5萬2千人，是大雅分局中最繁重的派出所之一，甚至最遠距離達8.7公里，巡邏與勤務往返常需30至60分鐘，影響效率。

嶄新六寶派出所地處中清路上，在清泉崗空軍基地大門對面，六寶所長楊國興指出，將分擔原大雅派出所的忠義里、六寶里、秀山里及橫山里等區域治交安，能更有效掌握治安狀況、縮短警勤反應時間，並提升交通事故處理、犯罪預防及各項為民服務的效率，為地方帶來更安心的生活環境。

大雅分局六寶派出所辦公廳舍落成啟用。(記者廖耀東攝)

