六年後台灣新生兒剩6.5萬？網示警未來社會：恐實質亡國

為緩解少子化衝擊，藍白共推「未來帳戶」，有網友揭示台灣新生兒過去十年滑坡趨勢，示警六年後可能只剩6.5萬人出生，軍公教、企業都補不到人，台灣社會恐面臨實質性亡國。

解決少子化已成為刻不容緩的議題，PTT有網友發文示警「沒人發現台灣已經實質亡國了嗎？」他PO出《民報》整理的近十年台灣新生兒數圖表，從2016年的20萬8440人開始穩定滑坡，2017年19萬3844人，2018年18萬1601人，2019年17萬7767人，2020年16萬5249人，2021年15萬3820人，2022年13萬8571人，2024年13萬4856人，2025年10萬7812人，其中去年新生兒跌幅2萬7044人為歷年最多。

該網友直呼，如果我們接下來六年，仍然過著跟過去十年一樣的鬼日子，導致少子化趨勢原封不動地延續下去的話，那麼六年後，全台出生人口只會剩下大約6.5萬人。全台灣光是中小企業數在2023年就有167.4萬家，到時候光要讓這些中小企業多補一個人，就要花25.75年才有辦法補完。這還不包括公務員、軍警以及大企業所需要的人！他強調，如果未來六年，還是得過著跟過去十年一樣的鬼日子，台灣不需要外敵，就已經實質亡國了！所以鬼日子如果可以只過兩年，肯定不能選再過六年對吧？

PTT鄉民表示「民進黨的黨綱就是這樣寫的」、「符合DPP政策」、「民進黨政績」、「人越少人均GDP越高，能自我安慰就好」、「台北家境好的人真的都跑美國了」、「台灣早就變成移民社會了，你以為我們靠傳宗接代喔」、「那個政府都不擔心的問題，你在擔心個毛？」

