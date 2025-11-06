六年最大超級月亮現蹤各國！ 離地球近恐引發海水倒灌

六年來最大的超級月亮，昨晚9點19分現蹤台灣夜空，但除了台灣，各國也都有捕捉到超級月亮的美景。專家則警告，超級月亮期間，因為引力的關係，恐怕會引發海水漲潮，提醒沿海民眾和遊客，要多加注意。

六年來最大超級月亮11月5日現蹤各國上空。（圖／達志影像美聯社）

六年來最大的超級月亮昨晚9點19分現身台灣夜空，這場天文盛事也吸引全球各地民眾關注。從歐洲、非洲到亞洲，許多國家都捕捉到這難得一見的美景。這次超級月亮比今年4月的最小滿月大了六分之一左右，亮度增加約三分之一，原因是月球與地球的距離比平常更近。然而專家警告，超級月亮期間因引力增強，可能引發海水漲潮，沿海民眾需特別注意安全。

在德國科隆這座文化大城，攝影愛好者們拍到了超級月亮的絕佳景色，搭配地面的樂曲演奏，呈現出濃厚的異國風情。印度旁遮普邦的錫克教金廟上空，攝影師也捕捉到了超級月亮的壯麗景象，在煙火的點綴下，美如一幅精緻的畫作。

專家表示，這次出現的是六年來肉眼可見的最大最亮滿月。這次天文現象之所以特別，是因為月球距離地球非常近。通常地球和月亮的平均距離是38.4萬公里，而這次超級月亮時，地球和月亮的距離比平常更靠近地球2.7萬公里。

南韓民眾也紛紛拿起手機，記錄下這難得一見的天文奇觀。然而，專家對此稍微潑了冷水，警告月球太近會引發海水漲潮。由於超級月亮期間地球和月球距離非常近，月球的引力會更強，導致海平面在一段時間內比平常上升幅度更大。

南韓氣象單位特別提醒沿海地區，在漲潮期間可能會出現海水倒灌情形，居民和遊客務必格外注意安全。這提醒也適用於所有沿海國家的民眾，在欣賞美麗天文景象的同時，也要留意潮汐變化帶來的潛在風險。

