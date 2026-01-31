六年照顧偏鄉傷口超過上萬人次 花蓮慈院沒有中斷的療傷之路

慈濟醫院發表六年前以「愛．無礙無傷」為中心思想而發起的這項偏鄉整合性醫療的傷口遠距照護計畫成果。(花蓮慈濟醫院提供)

《一條沒有中斷的療傷之路》偏鄉傷口遠距照護成果暨期末交流會在秧悅美地度假酒店舉辦，慈濟醫院發表六年前以「愛．無礙無傷」為中心思想而發起的這項偏鄉整合性醫療的傷口遠距照護計畫，花蓮慈院護理部與工研院合作以「雲佈建」的方式，結合「三合一傷口影像紀錄裝置與傷口照護記錄APP及傷口照護輔助與個案追蹤系統」成果。

花蓮慈院傷口造口及失禁護理師許美玉指出，此項計畫主要是協助第一線居家護理師照顧傷口時可以得到即時的支援，協助病人找到適合的專業團隊協助，六年來覆蓋花東縱谷與海岸的照護網絡，涵蓋二十五鄉鎮，總收案人數超過一千一百一十三人，服務人次則超過萬人。

許美玉強調，這項計畫並非遠距醫療，主要透過遠距的諮詢和教育，讓第一線的照護可以獲得即時援助，也讓更多需要幫助的病人，得到更適合的照顧，讓傷口可以消失。

慈濟醫院表示，臨床成效顯示透過這項遠距服務，偏鄉傷口癒合率從百分之五十一提升至百分之七十六，已高於國際標準；傷口面積縮小率則達百分之六十六以上；敗血症併發率近乎零，因傷口感染再住院率更近乎零。

居家護理師葉珈妤表示，透過「AI遠距傷口監測系統」APP以及LINE群組，由花蓮慈院護理師許美玉指導，透過出院準備到居家延續性追蹤，為有高血壓、肺外結核和分枝結合性潰瘍的八十七歲獨居老人修復傷口，而原本預估要七個月才能恢復的傷口，在不到三個月即恢復健康。

許美玉說，遠距照護計畫之執行歷程，希望傷口諮詢照顧可以落實在花東地區，更希望未來能建立東區專屬的資料庫，建構第一線護理專業彼此支持、不中斷的照護網絡，讓這群受傷口所苦的病人可以獲得回應和照護品質。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，看到第一線護理人員實際照顧偏鄉為傷所苦的病人，確實是篳路藍縷，看到眾人的努力以及參與機構的增加和民眾的回饋，健保局一定會讓偏鄉的醫護和病人都可以獲得支持。