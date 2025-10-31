六成乳癌都屬「這一類」 易生抗藥性！健保10月開放新藥救命兼省百萬 151

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸／台北報導

乳癌高居台灣女性癌症發生率第一，發生率居高不下，根據統計，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌病人占比超過六成，為最常見亞型，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，這一類乳癌病人若已晚期或轉移，常對治療產生抗藥性，只剩傳統化療一項選擇，偏偏反應普遍較差，所幸健保今年10月起開放給付第三線用新藥，可望獲得更長的疾病無惡化存活期，且能省下逾百萬藥費。

10月為國際乳癌防治月，健保今年10月也給乳癌癌友「接二連三」的好消息，繼開放三陰性乳癌第二線可用新藥之後，10月1日起，部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性（HR+/HER2-）乳癌患者也開放給付新藥用於第三線治療。

陳芳銘說，荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌病人，若進入局部晚期或轉移性患者，會使用荷爾蒙療法合併其他療法作為第一、二線治療選擇，然而，部分患者可能在治療一年內對這種治療產生抗藥性，一旦惡化，在過去僅能接受傳統化療作為第三線治療選擇，

問題在於，陳芳銘指出，相較於三陰性乳癌，HR+/HER2-患者在化療上的反應普遍較差，耐受性與生活品質也易受影響，因此，健保開放給付第三線新藥，為這群癌友帶來新的治療希望，可望獲得更長的疾病無惡化存活期，更降低經濟負擔。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良指出，約有10至15% HR+/HER2-乳癌患者容易於治療的一年內產生抗藥性、病情惡化。他門診中就有一名45歲職業女性，診斷時即為肝轉移晚期，治療後腫瘤仍持續變大，改用化療後則出現明顯副作用，難以承受，幸運的是，改用新藥治療，兩個月內癌症指數明顯下降、腫瘤縮小，目前已穩定治療半年以上，未出現明顯副作用。

陳芳銘說，感謝健保署回應「局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性一年內快速惡化患者」的治療需求，讓癌友不因藥費無法接受創新療法，有望延長存活期，這也展現政府推動2030年癌症死亡率下降三分之一，實現「健康台灣」願景的決心。而給付上路後，預估未來五年每年將有超過700名乳癌患者受惠，可望大幅減輕癌友與其家庭的負擔。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

