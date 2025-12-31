六成挺兩岸政治領袖會面! 台灣誰出席？ 蔡、韓排二、三 「這人」最強棒.....

中共正義使命-2025軍演，對台灣發射了27枚火箭。圖為解放軍PHL-191箱式火箭。 圖 : 翻攝自解放軍報

[Newtalk新聞] 在中共持續對台軍演、兩岸關係緊張之際，《遠見》30 日公布「 2026 民心動向調查」，針對「如果台灣與中國大陸的政治領袖要進行會面交流，請問你認為應該由誰代表台灣出席？」進行調查。結果顯示，支持由賴清德代表台灣出席者占 37.2 %，為所有選項中最高。

民調結果顯示，前總統蔡英文 以 17.3 % 的支持度排名第二，立法院長 韓國瑜 則以 13.9 % 位居第三。其後依序為國民黨主席 鄭麗文 的 6.1 %，以及民眾黨前主席柯文哲 的 5.1 %，另有 18.4 % 受訪者未表態。

同一份調查亦顯示，整體民意對兩岸政治領袖會面持相對開放態度。有 60.3 % 的民眾同意兩岸政治領袖應該見面交流，僅 27.1 % 表示不同意，顯示超過六成的台灣民眾傾向支持透過政治層級的直接互動處理兩岸關係。

此外，針對賴清德日前提出「北京可能於 2027 年完成或具備全面武力犯台能力」的說法，《遠見》民調顯示， 34.5 % 的民眾認同此一判斷， 54.2 % 則表示不相信，反映多數民眾對短期內發生戰爭的風險評估，仍抱持相對保守態度。

