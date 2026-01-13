六旬失智翁迷路跌坐路旁 水上警即時關懷助返家

水上分局員警接獲通報後到場關心疑似迷路跌坐路旁的老翁，耐心關懷並協助其安全返家。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局水上分局日前接獲民眾報案，指稱在水上鄉163線與台82橋下路口，有一名老翁跌坐在路旁草叢，疑似迷路，亟需警方協助，獲報後警方立即派員前往處置。

警員謝亞秦、洪碩輿趕赴現場時發現一名年約六旬的高姓老翁跌坐在草叢旁，神情茫然、不知所措，員警初步關懷詢問時，發現老翁疑似有失智症狀，表達斷斷續續，無法清楚說明自身狀況。經耐心了解後，老翁向警方表示，當天原欲前往鹿草看守所探訪朋友，途中卻迷失方向，在路上徘徊許久，因體力不支感到暈眩而跌坐路旁。

廣告 廣告

所幸員警在老翁外套口袋內發現其身分證件，隨即透過警政系統查明身分及住處。由於事發地點車流量大，且老翁身心俱疲，員警先行將其帶返派出所休息，並提供茶水讓老翁補充體力。

警方隨後聯繫家屬，家屬表示老翁平時患有失智症，常趁家人上班時獨自外出，且居住於竹崎鄉，外出後時常迷路。家屬並請警方協助代叫計程車，將老翁安全送返住處，對於警方的細心照料與熱心協助表達由衷感謝。

水上分局也藉此呼籲，家中若有失智長者，建議可在其衣物上縫繡姓名與聯絡電話，或配戴愛心手環、項鍊等辨識物品，以利警方或熱心民眾第一時間聯繫家屬。民眾平時也應多關心家中長者的生活起居與外出安全，避免發生走失意外，讓長者能在最短時間內平安回家。