六旬婦為愛沖昏頭急買點數給國外男友！超商店員通報布袋警方即時阻詐

【記者凃建豐／嘉義報導】愛情詐騙手段層出不窮！嘉義縣警察局布袋分局接獲超商店員通報，位於布袋鎮7-11布新門市內，一名年約六旬婦人疑遭詐騙，準備購買大量「Apple Store」點數卡，警方獲報後立即派員趕赴現場，成功即時攔阻詐騙，保住民眾辛苦積蓄。

警方指出，114年12月31日12時50分許布袋聯合所所長何維灝、李明勝，警員吳岱融、李勍趕往現場發現蕭姓婦人正在櫃檯前欲購買點數卡，由於一次性購買多張高額點數卡較不尋常，且婦人神情略顯焦急，機警的超商店員察覺有異，立即通報警方到場協助，展現第一線防詐敏感度。

經警方進一步了解，蕭婦日前透過網路結識一名自稱外國籍男子，雙方以男女朋友名義頻繁聯繫。對方近日佯稱欲購買禮物贈送給婦人，請求蕭婦協助購買點數卡以支付運費及關稅，只要完成付款並將序號拍照傳送，便能收到禮物。警方當場明確告知蕭婦，這是典型的「假交友、真詐財」愛情詐騙手法，絕不會以點數卡形式支付相關運費及關稅。在警方結合實際案例詳細解說後，蕭婦終於恍然大悟，當場停止購買行為，頻頻向警方及機警通報的店員致謝，慶幸未將積蓄交付詐騙集團。

布袋分局長林明韋呼籲，詐騙集團常以假感情包裝金錢需求，誘使被害人購買遊戲點數卡、禮品卡或要求拍照傳送序號，民眾務必提高警覺。凡涉及金錢請求，應多方查證、切勿依指示操作，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，另警方將持續與超商等民間單位攜手合作，全力守護縣民財產安全。

婦人準備購買大量「Apple Store」點數卡，警方獲報後立即趕赴現場阻詐。翻攝畫面

全民一起來打詐

