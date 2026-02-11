六旬婦為瞞男友偷出國！竟用原子筆亂塗護照章戳觸法遭罰
一起護照塗改案件引發關注。新北市66歲羅姓婦人去年11月瞞著男友南下高雄，搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」前往菲律賓旅遊。為避免男友發現其出國行蹤，她異想天開使用藍色原子筆塗抹護照內頁兩處出入境查驗章戳，企圖讓日期與標示變得模糊不清。
郵輪返抵高雄港旅運中心後，羅女在排隊接受入境查驗時，移民署國境事務大隊人員發現其護照異狀。官員察覺護照內頁的查驗章遭大面積塗抹，隨即將她帶至一旁詢問。面對調查，羅女坦承章戳確實為自行塗改。
根據其供述，此次出國是瞞著男友偷偷報名參加郵輪之旅。她擔心回國後護照上的出入境日期會成為偷偷旅遊的鐵證，因此想出用原子筆抹除章戳的方法，以為這樣就能瞞天過海。然而她並未意識到，護照上的查驗章屬於準公文書，任意變造已觸犯刑法。
高雄地檢署審理後認定，羅女行為已涉犯刑法行使變造準公文書罪。不過檢察官考量其到案後坦承犯行、態度尚可，且無前科紀錄，研判再犯可能性不高。基於給予自新機會的考量，最終裁定緩起訴1年，但須向公庫繳納1萬元。
此案也提醒民眾，護照代表身份證明文件，任何污損或破壞都可能影響海關驗證。外交部領事事務局提醒，護照查驗章具有法律效力，民眾切勿因個人因素任意塗改，以免觸法。同時護照若有任何瑕疵，可能導致無法順利出入境，民眾應妥善保管護照，避免造成旅程困擾。
MoneyDJ新聞 2026-02-10 16:03:18 新聞中心 發佈綜合港媒及陸媒報導，根據企查查APP顯示，中國造車新勢力之一的小鵬汽車(XPEV.US；9868.HK)近日申請公布「人形機器人控制方法、裝置及人形機器人」專利。 專利摘要顯示，本發明涉及機器人控制技術領域，具體涉及人形機器人控制方法、裝置及人形機器人。依獲取操作者對應的上身操作姿態數據；上身操作姿態數據包括俯仰數據、側傾數據、偏航數據；對上身操作姿態數據進行分量處理，生成人形機器人對應的上身目標姿態數據；獲取人形機器人對應的上身當前姿態數據；基於上身目標姿態數據和上身當前姿態數據，對人形機器人進行控制。 形成「採集、處理、回饋、控制」閉環，動態修正姿態偏差，確保機器人精準複製操作者意圖，同時兼顧動作平穩性與運行穩定性。延伸閱讀：上銀營運回溫，半導體與機器人帶動接單回升日圓貶、訂單增 工具機廠牧野上修財測 股價大漲 資料來源-MoneyDJ理財網
農曆春節即將到來，各批發市場已因應年節需求，加強預備作業。圖為11日清晨台北第一果菜市場，市場買氣熱絡，攤商忙著運輸貨物。
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取警察局「115年加強重要節日安全維護工作報告」專題報告後表示，春節期間首要目標就是讓市民平安過年，同時也須嚴密防範各類突發狀況；各局處務必提高警覺，一旦發生緊急事件，以最快速度、最高效率妥善處理，確保城市運作順暢、市民生活無虞。 張善政強
年關將近，桃園市大園警分局為因應「115年加強重要節日安全維護工作」，讓民眾能安心過好年。除了加強轄內金融機構及銀樓業等營業處所之巡邏密度外，更全面檢測金融機構業、銀樓業、加油站業及當舖業等營業場所防範犯罪能力，增進自我防衛意識。另為讓民眾實際感受發生搶案之震撼力，大園分局今(11)日上午10時許，
成為中華隊自1998年、睽違28年再度前進冬季奧運的花式滑冰選手，寶島花滑新星李宇翔再創造歷史，台北時間11日凌晨於2026米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲，以72.41分改寫個人本季最佳，也晉級預計在台北時間14日凌晨進行的長曲決賽。
（中央社記者吳哲豪彰化11日電）南彰化1名國小附設幼兒園主任昨天遭彰化地檢署檢察官約談。據指出，該名主任疑超收學費中飽私囊，涉犯貪污治罪條例，檢方訊後認為有串供滅證之虞，向彰化地院聲押該名主任。
兩名中國公民今天(11日)將在澳洲出庭受審。此前，澳洲警方指控他們受中國政府安全機構指使，秘密收集關於一個佛教團體的資訊，違反了「反外國干預法」。 這是澳洲自2018年引入「反外國干預法」以來，第二起中國公民遭到起訴的案例，這兩人則成為第四和第五名遭到此類罪名起訴的個人。 澳洲聯邦警察署(Australian Federal Police)表示，一名25歲男子和一名31歲女子，涉嫌與另一名在去年8月遭到起訴的中國女子合作，蒐集有關佛教團體「觀世音菩薩心靈法門」(Guan Yin Citta Dharma Door)坎培拉分會的資訊。 澳洲安全情報組織總監勃吉斯(Mike Burgess)在一份與警方發佈的聯合聲明中表示：「多個外國政權正在監視、騷擾和威嚇我們的海外僑民社群成員」。 他說：「這類行為完全不可接受，絕不能容忍。」 這兩名在澳洲首都出庭的被告均面臨「魯莽外國干預」的指控，最高可判處15年有期徒刑。 中國駐澳洲大使館並未立即回應置評請求。 實施「反外國干預法」加劇了澳洲與其最大貿易夥伴中國的緊張關係。兩起先前的類似案件，涉及被告是被控與中國情報機構合作的澳洲公民。 警方表示，去
[NOWnews今日新聞]台中捷運綠線延伸計畫取得關鍵進展！台中市政府與彰化縣政府今（11）日召開「捷運共同推動小組會議」，由中市副市長黃國榮與彰縣副縣長周傑共同主持，會中正式審議通過「捷運綠線延伸大...
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
2026縣市首長選舉將於年底舉行，國民黨立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競逐黨內台中市長提名，而針對外傳國民黨中央延宕提名，是為了讓局勢更有利於楊瓊瓔，楊瓊瓔在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，提名時程和規定是國民黨中央規定和公布，不可能她自己片面決定，目前為止的負面操作是時候終止了，候選人應提出好的政見良性競爭，才能真正贏得選票。 楊瓊瓔說，國民黨身為一個民......
即時中心／連國程報導台北市副市長李四川今（11）日宣布請辭回新北籌備選戰後，新北市長侯友宜率先表態全力支持，而原本打算參選的新北市副市長劉和然，也表示願意力挺李四川選新北市長，喊出團結讓新北贏下更好的未來。另一方面，民眾黨主席黃國昌積極投入新北市長選戰，今日也表示將與李四川「組成最強的競爭團隊」，也讓外界更加關注藍白對於新北市選戰的布局。
即時中心／高睿鴻報導中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
[NOWnews今日新聞]以台灣1980年重大歷史悲劇「林宅血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料卻爆出拍攝前未取得當事人林義雄與家屬同意，引爆一連串爭議；外界紛紛要求當權者給個交代，民...
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，調查局約談高金素梅等18人到案說明。民進黨立委王世堅下午陪同子弟兵賴俊翰車掃時受訪，強調相信高金素梅的為人處事與政治立場，雖然大家分屬不同政黨且...
南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，不過這也引發中國高度警戒，並準備持續對日本施加壓力。日媒報導指出，對於習近平政權而言，從高市早苗突然解散眾議院到自民黨...