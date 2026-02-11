六旬婦為瞞男友偷出國！竟用原子筆亂塗護照章戳觸法遭罰

一起護照塗改案件引發關注。新北市66歲羅姓婦人去年11月瞞著男友南下高雄，搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」前往菲律賓旅遊。為避免男友發現其出國行蹤，她異想天開使用藍色原子筆塗抹護照內頁兩處出入境查驗章戳，企圖讓日期與標示變得模糊不清。

郵輪返抵高雄港旅運中心後，羅女在排隊接受入境查驗時，移民署國境事務大隊人員發現其護照異狀。官員察覺護照內頁的查驗章遭大面積塗抹，隨即將她帶至一旁詢問。面對調查，羅女坦承章戳確實為自行塗改。

根據其供述，此次出國是瞞著男友偷偷報名參加郵輪之旅。她擔心回國後護照上的出入境日期會成為偷偷旅遊的鐵證，因此想出用原子筆抹除章戳的方法，以為這樣就能瞞天過海。然而她並未意識到，護照上的查驗章屬於準公文書，任意變造已觸犯刑法。

高雄地檢署審理後認定，羅女行為已涉犯刑法行使變造準公文書罪。不過檢察官考量其到案後坦承犯行、態度尚可，且無前科紀錄，研判再犯可能性不高。基於給予自新機會的考量，最終裁定緩起訴1年，但須向公庫繳納1萬元。

此案也提醒民眾，護照代表身份證明文件，任何污損或破壞都可能影響海關驗證。外交部領事事務局提醒，護照查驗章具有法律效力，民眾切勿因個人因素任意塗改，以免觸法。同時護照若有任何瑕疵，可能導致無法順利出入境，民眾應妥善保管護照，避免造成旅程困擾。

