六旬男寒夜倒臥灌木叢喊「心臟痛」 警消急搜救回一命

台中市警方日前晚間接獲一起緊急報案，指稱勤美商圈草悟道有民眾倒地需要協助。根據報案內容，該名男子全身抽搐、嘴角流出口水，情況相當危急。當晚氣溫僅有攝氏10度，警消人員擔心倒地民眾可能面臨失溫風險，立即出動前往救援。

台中市警一分局公益派出所警員馮婕妮於晚間8點50分率先抵達報案地點，然而現場卻未發現任何倒地民眾的蹤跡，連同報案民眾也已經離開現場。警消人員隨即展開地毯式搜索，在附近區域來回巡查，一度陷入困境。

搜索行動持續約20分鐘後，一名熱心路人主動上前提供關鍵線索。該名路人表示，在中興街巷內第三個停車格附近的灌木叢旁發現有人倒地。警消人員立即趕往該處，果然在距離原報案地點約500公尺外的灌木叢旁，發現63歲的蔡姓男子癱倒在地，神情極度虛弱。

現場人員發現蔡男身上散發明顯酒味，經詢問後，蔡男坦承當晚確實有飲酒。該名男子以斷斷續續的語氣表示「心臟很痛」，說話語句不清，身體完全無力。救護人員初步研判，可能是因為當晚寒流來襲，低溫環境加上飲酒後血管擴張，引發心臟不適症狀而倒地。

救護人員隨即將蔡男送往中國醫藥大學附設醫院進行急救，同時警方也立即聯繫其家屬前往醫院照護。經過醫療團隊緊急處置後，蔡男生命跡象穩定，成功化解這場可能危及生命的緊急狀況。此次事件凸顯寒流期間民眾應特別注意保暖，避免因低溫引發心血管疾病，同時飲酒後更應注意自身安全。

