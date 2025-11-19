六旬男網戀誤信「代領普發一萬」 淪詐團人頭戶

台中一名60歲的張姓男子，網路交友陷入戀愛詐騙，誤信女網友說可以幫他代領普發一萬元。（圖／東森新聞）





台中一名60歲的張姓男子，網路交友陷入戀愛詐騙，誤信女網友說可以幫他代領普發一萬元。男子到超商寄出自己的提款卡，沒想到讓自己成為人頭戶。馬來西亞籍的車手領走提款卡後，就到新竹提領其他人被騙的9萬元贓款。警方循線追查，逮到車手，依法究辦。

男子穿灰衣戴鴨舌帽，邊走邊低頭滑手機，看起來與一般人沒兩樣，但其實他是詐團成員，而且還是跨海從馬來西亞到台灣當車手。台中市第五分局偵查隊長謝志遠：「詐騙集團車手在桃園某超商取得提款卡後，隨即到新竹市，將他人遭詐騙匯入的9萬塊提領一空。本分局偵辦後，確認提領車手為馬來西亞籍男子。」

60歲的張姓男子透過通訊軟體，認識了一名女網友，在對方的柔情攻勢下與她談起了戀愛。對方說可以代領普發一萬元，張姓男子不疑有他，帶著郵局提款卡和密碼紙條，就到超商寄貨。但這張提款卡落入詐騙集團手中，成為人頭戶。

車手在桃園領到提款卡後，就搭計程車到新竹，領取其他人被騙後匯入的9萬元。警方循線追查，確認這名車手是來自馬來西亞的男子。為了躲避查緝，男子在犯案過程中還不斷變裝，更換衣服、外套及帽子，但最終仍被查緝到案。全案依法移送偵辦，警方也將持續溯源追查，找出詐團。

