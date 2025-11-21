六旬男走路不穩 竟是腦幹梗塞性腦中風上身

圖說；醫師吳宇軒表示，初期腦中風徵兆口訣「ｂｅｆａｓｔ」，目前血栓溶解劑的黃金治療期，為發病後四點五小時內。（記者鍾麗如攝）

近來氣溫驟降，一名六十六歲的許先生，某天起床後感覺有點頭暈，原不以為意，並如往常上教堂參加活動，因教友發現他走路不穩，陪同到台中醫院求診，檢查發現竟是腦幹梗塞性腦中風，並接受醫療團隊「一站式治療」，目前仍門診追蹤中。

該院神經內科醫師吳宇軒指出，這名患者是虔誠基督徒，有三高病史，但病況穩定，平時飲食養生，也固定登山健行。去年從公司卸下主管職務後，積極投入教堂志工行列。當時患者到該院時，沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，卻出現走路不穩等症狀；安排神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題 ，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，懷疑是小腦或腦幹中風，收住院後安排核磁共振檢查，發現腦幹右側、延腦外側有明顯梗塞。

吳宇軒表示，幸好梗塞面積不大，經啟動腦中風團隊一站式治療，神經內科施以抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一週後轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫科針灸治療，兩個月後順利出院。

吳宇軒指出，每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加二成。根據衛福部調查國人十大死因統計，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人十大死因第四名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命。由於腦中風的症狀，很容易被大家認為是太疲倦，以致延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒表示，初期腦中風徵兆口訣「ｂｅｆａｓｔ」，包含「ｂｅｌａｎｃｅ突然失去平衡走路不穩」、「ｅｙｅ突發性視力模糊或複視」、「ｆａｃｅ突然臉歪嘴斜」、「ａｒｍ突然單側手腳無力」、「ｓｐｅｅｃｈ突然口齒不清或無法言語」、「ｔｉｍｅ出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」。目前血栓溶解劑的黃金治療期，為發病後四點五小時內。

吳宇軒提醒民眾，最近日夜溫差大，除三高患者定期服藥之外，大家也要注意出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的風險。