「六星市政168」願景搶先看！何欣純競選官網上線 亮眼政績、政見全公開

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你希望十年後的台中，擁有什麼樣的未來？





城市要往哪裡走，靠的不只是口號，而是執政者為地方具體規劃了什麼建設、描繪了什麼藍圖。



民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純近日正式啟動競選官方網站試營運（網址：https://a-chun.tw/），透過整合政績成果與政策願景，試著把這些答案，一次攤開給市民看。



官網裡，不只有政策，也用心整理何欣純過去幾年在台中爭取建設、推動改革的軌跡，從已經完成的，到準備往前推進的，讓市民可以一次看得更清楚。





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何欣純表示，這次官網上線，希望讓市民更方便認識她，也更清楚理解「六星市政168」的整體架構。她指出，未來台中不只是要成為世界產業核心，更要是一座讓市民生活首選、安心宜居的城市，透過六星市政推動社福、新創、青年、區域發展同步前進，並以八大安心回應市民最在意的治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安問題。

除了未來願景，官網也整理她過去多年在交通建設、水利工程、產業文化、民生福利及公共安全上的努力，包括捷運路網推動、台鐵海線雙軌化、爭取台74線匝道、TPASS月票、通學步道改善、人本交通環境、水利防災及軟體園區等內容，讓市民能一次看見從中央到地方，一步步累積起來的建設軌跡。





何欣純指出，近期網路聲量持續上升，也顯示市民對台中未來發展有更多期待與討論。她認為，政策不能只是停留在艱澀文字，而是要用更貼近生活的語言去表達，讓大家真正理解，也讓市民在意的問題能夠被聽見、被回應。



官網同步設置市民意見專區「貼近你的欣」，從交通、育兒、教育、青年、長照，到產業、環境與地方建設，市民都能直接提出想法與建議。何欣純表示，台中是大家共同生活的城市，未來的樣子，也應該由大家一起參與、一起討論、一起打造。

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