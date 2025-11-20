六月腳傷休養 「自曝成廢人」 見1數字崩潰

女星六月（本名：蔡君茹）上月腳踝不慎受傷。（圖／翻攝自六月 IG）





女星六月（本名：蔡君茹）上月腳踝不慎受傷，不僅出動了擔架送醫，隨後還透露自己需要靠拐杖行走一陣子，休養至今3個禮拜時間，今（20日）於社群分享自己的現況，表達自己這些天都是廢人。

六月今日在Threads發文，透露自己腳踝受傷後，日常走動還可以，但因為掰咖沒辦法運動，已經當廢人3個星期了，讓她也是躺到腰痠背痛。

另外，更崩潰的是躺著休養的她，還默默多了2公斤，讓六月也直呼：「減一公斤好難，增重躺著就可以了！」



