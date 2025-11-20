六月腳傷休養3周「變廢人」 躺著就胖 無奈增重2公斤

49歲藝人六月（蔡君茹）與老公李易結婚邁入第14年，去（2024）年一度爆出婚姻亮紅燈，但夫妻倆最終攜手度過低潮，感情迅速回溫，不時會在社群上放閃。不過，上月底卻傳出六月意外受傷，情況嚴重到得以擔架送醫，讓粉絲相當擔心。休養多時的她，今（20日）在社群再度更新近況，直呼：「已經當廢人3個星期了。」

六月在Threads發文透露，因腳部受傷，她被迫長期臥床休養，「躺到腰酸背痛，還多了2公斤～減一公斤好難，增重躺著就可以了」，語氣中滿是無奈，忍不住自嘲：「因為腳傷，我已經當廢人3個星期了」。

事實上，她在上月27日就曾發文坦言：「要撐著拐杖一陣子」，顯示腳傷情況不輕，必須依靠拐杖行走，當時她也以幽默方式面對這次意外：「只能說……跑得兇猛的人，越跌倒得厲害」，讓粉絲心疼又佩服她的樂觀態度。老公李易則轉發六月的照片，直男發言：「很圓滿的腳踝！」，夫妻倆有趣互動，展現好感情。如今她再度分享腳傷進度，引來大批粉絲留言關心，希望她能好好休息、早日康復。

