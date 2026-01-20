六月色聊小20歲滑雪教練挺過婚變1年了！與李易街頭閒逛 真實互動曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

六月、李易在2024年爆出婚姻危機，六月遭抖出與小20歲的滑雪教練「色聊」，兩人一度已經擬好離婚協議，要在2024年的最後一天公布消息，沒想到突然變卦，夫妻倆決定一起攜手度過這次的危機，而近來兩人在街頭被巧遇，私下真實互動曝光。

六月、李易挺過婚變。（圖／資料照）

據《CTWANT》報導，李易、六月近日被直擊在台北逛街，李易一隻手提著紙袋，另外一隻手則是緊緊牽著六月，夫妻倆十指相扣，宛如熱戀中的戀人，就算是在趕路，李易也一直回頭查看六月的狀況，眼神中滿是愛意。

廣告 廣告

去年12月初時，六月在社群媒體上曬出李易送給她金門高粱酒，上面還有「六月」兩個字的藏頭詩，讓六月開心不已，還誇李易是才子。近期李易則是分享帶著六月去基隆約會，兩人逛夜市吃小吃，還在港邊的夕陽下自拍，放閃無極限。

更多FTNN新聞網報導

六月躺擔架送醫！「腳踝腫成球」傷勢曝光 李易笑虧：很圓滿

A-Lin才遭傳婚變！認聽了這首歌有感觸 「一聲I'm sorry比我愛你有用」

才爆與洪榮宏婚變！張瀞云心疼80歲母做出「措手不及行為」 痛喊：妳不是負擔

