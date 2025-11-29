六月韌帶撕裂仍硬走公益路 跟隨陳亞蘭一起「走出愛」

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王、臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班(GF-EMBA)校友會理事長陳亞蘭，今(29日)率領近40位校友們參與由國立中山大學EMBA發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動，再次以行動展現她跨越「時尚 × 公益」的風範。

此次活動以「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」為理念，倡導以最真誠的方式，把善意從腳下延伸到全台。GF-EMBA校友會特別響應賑災需求，捐出12萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建，為受災鄉親帶來實質的力量。

陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人更是第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量。她分享：「這是一個非常有意義的活動，大家對理念高度認同，因此報名十分踴躍。」她也笑說，自己的代表作品《嘉慶君遊臺灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」

即便因工作繁忙無法抽出時間鍛鍊體能，陳亞蘭仍堅持參與，並強調：「只要是有意義的事，我都希望能努力發揚光大。」她也肯定GF-EMBA的豐厚能量：「我們臥虎藏龍，不只有金鐘戲王(指陳亞蘭)、金鐘戲后(指六月)，更有來自各領域的精英，希望能拋磚引玉，讓這個世界因我們而更溫暖。」

同行的GF-EMBA理事六月，同樣以堅定的意志詮釋了「善」的力量。她甫於羽球比賽中受傷，造成韌帶撕裂，目前仍在復原期，卻依然選擇踏上公益之路。她表示，非常感謝陳亞蘭理事長的盛情邀約，能夠盡一己之力幫助需要協助的團體，是一件極具意義的事情。

談及與陳亞蘭一同行善，六月坦言十分感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大GF-EMBA更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，成為MVP百大經理人，將公益精神與專業學習同時推進。

本次「公益愛行腳・徒步環寶島」中，最令陳亞蘭感動的，是遇見活動中最年輕的參與者「小勇士」宸鍹(默默)與他的父親。她特別上前為兩人送上加油與祝福，期盼他們順利完成長達 23 天的全程挑戰。看到默默一路以腳步堅持、以行走回應善意，她深受觸動：「對宸鍹來說，走路是一種修煉，是一次又一次向自己發出的挑戰，更像是在用行動說：『我可以。』」

這份來自孩子的純粹力量，也讓陳亞蘭重新感受到公益的真正意義，「行善從來不是明星或領袖的力量，而是大家願意一起走、願意付出的力量。」她感性表示：「行善不是口號，它需要腳步。每走一步，我們就能替這個社會再發一點光。」她也承諾自己會持續邀請更多人一同加入獻愛，讓善意真正走進台灣的每一條路。

