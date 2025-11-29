六月韌帶撕裂近況曝光 堅持與影帝陳亞蘭共同行善

陳亞蘭今（29日）率領近 40 位臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友，參與由國立中山大學 EMBA 發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動。此次活動以「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」為理念，倡導用最真誠的方式，把善意從腳下延伸至全台。GF-EMBA 校友會也響應賑災需求，捐出 12 萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建。

金鐘影帝陳亞蘭（右）行善親吐：走路是最不花錢的運動，金鐘影后六月韌帶撕裂堅持行善。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人也第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量，報名也十分踴躍。她笑說，自己的代表作《嘉慶君遊臺灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」即便工作繁忙、無法抽空鍛鍊體能，她仍堅持參與，並強調：「只要是有意義的事，我都希望能努力發揚光大。」

廣告 廣告

同行的 GF-EMBA 理事六月，也以堅定意志詮釋「善」的力量。她日前因羽球比賽受傷導致韌帶撕裂，仍在復原期，依然選擇踏上公益之路。她非常感謝陳亞蘭的邀約，能盡一己之力幫助需要協助的團體，是十分有意義的事。

臺師大GF-EMBA校友會捐出12萬元予世界展望會，為花蓮光復鄉災情送上行動的溫暖，由理事長陳亞蘭代表捐贈。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

談及與陳亞蘭同行，她深受感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大 GF-EMBA 更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣持續精進，將公益精神與專業同步推進。

本次活動中，最令陳亞蘭感動的，是遇見最年輕的參與者「小勇士」宸鍹（默默）與父親。她特別上前送上祝福，期盼父子能順利完成長達 23 天的挑戰。看到默默以腳步堅持、以行走回應善意，她深受觸動：「對宸鍹而言，走路是一種修煉，是一次又一次向自己發出的挑戰，更像是在用行動說：『我可以。』」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導